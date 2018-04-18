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"洛阳六旬大妈终圆影视梦”续：“励志大妈”接到央视栏目组邀请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-25 08:53

　　杜松叶在北京电影学院门口(杜松叶提供)

　　连日来，本报连续报道了67岁的洛阳人杜松叶北漂5年，最终考入北京电影学院的故事。昨日，正在北京上学的杜松叶接到央视12套一栏目组编导的电话，邀请她录制该频道的一档节目。（>>>>新闻回放

　　凭着不服输的性格和顽强的毅力，年过六旬才开始追梦并最终圆梦的杜松叶，被众多网友称为“励志大妈”。昨日，记者通过杜松叶昔日同事、老伴儿、老同学的讲述，为您还原了这位为梦想付出巨大努力的“励志大妈”。

　　昔日同事：她遇事不怯场，简直是“女汉子”

　　今年52岁的李惠玲是从《洛阳晚报》上知道杜松叶近况的。十多年前，俩人同在一个单位工作了近5年，后来又一起下海了一段时间。

　　“杜姐考上北京电影学院，我一点儿也不感觉意外。”李惠玲说，在单位时，杜松叶主要负责采购业务，需要到外地出差，经常拎上行李箱就出发，忙碌几天也不疲惫，简直是“女汉子”，这些经历使她练就了“遇事不怯场”的本领。

　　杜松叶下海后，独挑大梁，从搭建厂房到采购、发货，都是自己带头做的，让人佩服，也正因为有这样的毅力，她才会在默默当了5年群众演员后，取得成功。“人在年轻时的每一分努力，都会在未来得到回报，杜姐就是很好的例子。”李惠玲说。

　　老伴儿：她身上有股不达目的不罢休的劲头

　　当群众演员的5年来，杜松叶遇到的每一个挫折、收获的每一次成功，他的老伴儿——68岁的刘世伟都感同身受。

　　“刚到横店的时候，她经常打电话回来跟我说没有合适自己的角色，白等了一天。”刘世伟说，但她说归说，从来没有想过放弃。

　　有一次，刘世伟给杜松叶打电话时，她刚拍完戏回到住处。听到老伴儿的声音有些沙哑，刘世伟一问才知道，为了演好角色，虽然已是深秋，杜松叶却只穿了一件单薄的戏服。“我说，这么冷图个啥，回来吧！她跟我说，这部戏自己的戏份不少，得好好把握机会。”刘世伟说，这是2016年11月的事儿，3个月后，杜松叶回家过年时，邀请她演戏的电话已经多了起来。

　　“我太了解她了，她身上有股不达目的不罢休的劲头。”刘世伟告诉记者，杜松叶刚退休的时候特别喜欢绣十字绣，买了一堆材料在家练习，可针密线细，她怎么也绣不好。杜松叶不服气，清晨起来后一坐就是一天，照着图纸慢慢摸索，一年后家里的客厅和卧室墙上，挂了好几幅她精心绣制的作品。

　　老同学：她用实际行动鼓舞了同龄人

　　爱好文艺、喜欢上台表演、开朗大方，这是好几位曾和杜松叶相处多年的老朋友、老同事对她的评价。

　　71岁的杨万寿是杜松叶原单位的领导，他说，老杜年轻的时候爱好就不少，单位举行联欢会时，她站在舞台上先唱一首歌曲，再来一段豫剧，落落大方，这在女职工里是不多见的。

　　曾和杜松叶一起到横店闯荡的邱彩珍说，演戏一直是杜松叶的梦想，2016年她却很长一段时间都待在洛阳，后来邱彩珍才知道，杜松叶专门报名参加了戏曲学校的培训班。那段时间的学习为杜松叶之后顺利通过北京电影学院的面试打下了坚实的基础。

　　“她上班的时候，没有机会去实现梦想，现在有了充足的时间，我当然是全力支持她、鼓励她。”刘世伟说。

　　昨日下午，记者联系上了杜松叶的老同学——目前正在北京亲戚家里的曲广粉。22日杜松叶到达北京后就开始上课，目前还没顾得上和曲广粉见面。“杜松叶的励志故事，已经在我们同学圈里传开了。”曲广粉在电话里笑着说，大家在为她高兴的同时，也钦佩她为实现梦想而奋斗的精神，她用实际行动鼓舞了同龄人：只要心中有梦想，什么时候努力都不算晚。（洛阳晚报记者 李岚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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