活跃在新安县城的老年模特队

模特队认真排练

核心提示

和着优美的音乐，一群身着古典旗袍的女士走起了模特步，成为新安县城一道美丽的风景线。她们都是新安县老年大学模特队的队员，大多数是退休女职工。模特队虽然成立不到4年，但已经吸纳了73名队员，她们在欢笑中享受着多彩的晚年生活。

1 组建模特队 让老有所乐

“三、二、一，走……”近日，在新安县体育馆外，伴随着悠扬的旋律，老年大学模特队优雅出场。她们的日常训练经常吸引不少行人驻足观看、拍照。“我们一放音乐走起模特步，那回头率相当高，有不少年轻人也咨询想加入呢。”模特队队长王建梅自豪地说。

今年65岁的王建梅自幼喜欢唱歌跳舞，并颇有天赋，后因工作繁忙而放弃。退休后，她到洛阳市区带外孙，看到小区老年模特队走秀，便报了名，自此与模特结缘。

直到2014年4月，外孙就读寄宿学校后，王建梅又返回县城，随着广场舞的音乐走起了自己的模特步。“县城老年人的文艺活动单调，应该更丰富一些，旗袍能展现中国女性的温婉端庄，又具有古典美。”有了这个想法后，她马上付诸行动，决心组建一支老年模特队。

“我们不收任何费用，除了参加表演会统一买裙子、丝巾什么的，其他时间就是大家在一起开心快乐，这样就够了。”王建梅说。

2 从扭扭捏捏到“一炮打响”

刚开始，模特队队员少，没有固定的活动场地和专业教练，甚至连活动经费和队名也没有。王建梅和队友们并没有气馁，一点点筹备、一点点组建，还自己编舞、选服装、整理台词，并下决心“必须走出一番名堂”。

“刚走时大家感到不好意思，训练时扭扭捏捏，更不敢出去参加表演。”王建梅说，看似简单的台步，练起来一点儿也不轻松，提腿、挺胸、摆臂……有的队员在走的时候感觉吃力，为了不拖大伙儿的后腿，就对着镜子一遍遍练习。

2014年10月，老年模特队到商丘参加一场省级赛事。初出茅庐的队员们心生怯意，准备打道回府，王建梅赶忙给大家打气：“参加赛事不图啥，重在参与和交流。”最终，模特队以精彩优雅的表演征服了评委和观众，夺得一枚金牌和一枚银牌。

“一炮打响”后，队员们信心大增。她们在背景音乐选取、队形编排、道具使用等方面逐步进行创新，自创了《美丽黛眉》《丝路新安》等反映新安风土人情的节目，多次参加省级、国家级赛事，并参与洛阳牡丹文化节相关活动，广受好评。

3 享受多彩的晚年生活

2015年8月，模特队进驻新安县老年大学，有了100多平方米的室内训练场地，步入了常态化发展的快车道。

“我们在不断追求美、创造美，也在享受着美。”63岁的队员苗玲说，大家在家里基本上都已经“晋级”奶奶、姥姥了，但心态很好，感觉越活越年轻。

“我们这群素面朝天的老姐妹，退休后又开始学化妆，从描眉、打粉底到涂口红……大家不断讨论、摸索，个个成了高手。”齐爱萍2015年从一家煤矿俱乐部退休后，参加了老年大学模特队，自从学会了模特步，“感觉身体变好了，举手投足间都透着优雅范儿”。

王建梅表示，自成立至今，模特队还累计免费培训200余人。跟年轻人相比，老年人的舞步也许不够优美，身材也不够窈窕，可这些在生活中看起来很平凡的老年人，却用自己的热情诠释了“最美不过夕阳红”。

“希望更多的老年朋友动起来，赢得健康和美丽，享受多彩的晚年生活。”王建梅说。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 许金安 文/图）