申请创业担保贷款 不用再提供材料复印件

昨日，《洛阳晚报》记者从市创业贷款担保中心获悉，自即日起，到“市民之家”申请创业担保贷款的程序进一步简化，申请人不用再提供材料复印件，只需提供原件即可。

昨日，《洛阳晚报》记者从市创业贷款担保中心获悉，自即日起，到“市民之家”申请创业担保贷款的程序进一步简化，申请人不用再提供材料复印件，只需提供原件即可。 昨日，《洛阳晚报》记者从市创业贷款担保中心获悉，自即日起，到“市民之家”申请创业担保贷款的程序进一步简化，申请人不用再提供材料复印件，只需提供原件即可。 申请程序简化后，申请人只需提供以下原件—— 1.申请人身份证； 2.申请人户口簿； 3.就业登记证、失业登记证、失地证明、务工返乡证明、大中专毕业证、退伍证、残疾证(以上资质证明有一项即可)； 4.二次申请提供SYB创业培训结业证； 5.营业执照副本、营业执照法人身份证； 6.经营场所租赁协议； 7.合伙协议或劳动用工合同或公司章程； 8.反担保人身份证。 需要提醒您的是，在贷款申请阶段，需要法人、申请人及反担保人同时到“市民之家”创业担保贷款窗口递交申请材料，完善反担保手续。（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 特约通讯员 李帆） 延伸阅读 贴息贷款政策有变化 自去年起，中央财政贴息创业担保贷款对象范围略有调整。另外，中央财政贴息贷款部分政策也有变化——个人及亲属5年内有商贷记录，无法申请创业担保贷款。 贷款对象包括：城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户及建档立卡贫困人口。