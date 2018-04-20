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申请创业担保贷款 不用再提供材料复印件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-25 08:48

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市创业贷款担保中心获悉，自即日起，到“市民之家”申请创业担保贷款的程序进一步简化，申请人不用再提供材料复印件，只需提供原件即可。

　　申请程序简化后，申请人只需提供以下原件——

　　1.申请人身份证；

　　2.申请人户口簿；

　　3.就业登记证、失业登记证、失地证明、务工返乡证明、大中专毕业证、退伍证、残疾证(以上资质证明有一项即可)；

　　4.二次申请提供SYB创业培训结业证；

　　5.营业执照副本、营业执照法人身份证；

　　6.经营场所租赁协议；

　　7.合伙协议或劳动用工合同或公司章程；

　　8.反担保人身份证。

　　需要提醒您的是，在贷款申请阶段，需要法人、申请人及反担保人同时到“市民之家”创业担保贷款窗口递交申请材料，完善反担保手续。（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 特约通讯员 李帆）

　　延伸阅读

　　贴息贷款政策有变化

　　自去年起，中央财政贴息创业担保贷款对象范围略有调整。另外，中央财政贴息贷款部分政策也有变化——个人及亲属5年内有商贷记录，无法申请创业担保贷款。

　　贷款对象包括：城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户及建档立卡贫困人口。
[ 责任编辑：史戎戎]
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