洛阳积极推动全市装备制造企业进行智能化改造 “机器换人”势头猛

“机器换人”是产业结构升级的必然要求，也是推动机器人及智能装备产业加速发展的有效举措。我市顺应“机器换人”趋势，积极推动全市装备制造企业进行智能化改造，鼓励本地企业采购本地产品，在“机器换人”浪潮中同步实现企业得以转型、产业得以发展、产品得以推广、产业链条得以强化等多重效果。

核心提示

“机器换人”是产业结构升级的必然要求，也是推动机器人及智能装备产业加速发展的有效举措。我市顺应“机器换人”趋势，积极推动全市装备制造企业进行智能化改造，鼓励本地企业采购本地产品，在“机器换人”浪潮中同步实现企业得以转型、产业得以发展、产品得以推广、产业链条得以强化等多重效果。

本地推广，实现产需“联姻”

近日，在洛阳职业技术学院的一间教室里，4台崭新的机器人工作站综合实训平台调试完毕，即将投入使用。

“这个平台兼具码垛、装配、焊接、分拣、书写绘图、抓取等6个功能，构成一条完整的生产线。学生们既可以通过演示功能更好地了解机械、气动、检测和自动控制方面的知识，又可以自主编程，提升创新意识和创新能力。”洛阳圣瑞智能机器人有限公司(下称圣瑞机器人)工作人员王许磊介绍，去年，洛阳职业技术学院招标采购，圣瑞机器人成为这4台机器人工作站综合实训平台的供货商。

加快本地应用,鼓励本地企业采购洛阳机器人，是我市推动机器人及智能装备产业发展的举措之一。

“作为老工业基地，洛阳传统装备制造产业亟待升级，很多企业设备都需要更新换代。作为本地企业，我们更了解洛阳本地的实际情况，研发的产品更具针对性。”洛阳美锐克机器人科技有限公司总经理刘继鹏表示，本地企业沟通更方便、售后更迅捷，这也是加快本地应用的有利因素。以美锐克为例，目前企业60%的产品销往洛阳本地，其研发的焊接机器人已广泛应用在偃师三轮车、伊滨区钢制办公家具等行业。

“目前，我市加快培育重点领域机器人及智能装备应用系统集成商和综合解决方案服务商，鼓励企业充分利用外包服务、融资租赁等模式，拓展我市机器人及智能装备产品市场空间。”市工信委相关负责人表示。

示范应用，加快智能化改造步伐

一辆大型挖掘机挖起矿石，顺利倒进卡车，之后卡车驶离现场。细看，挖掘机和大卡车的驾驶位置上，竟然都没有驾驶员。

这是在洛钼集团矿山公司三道庄矿区发生的一幕。无人驾驶靠的是洛钼集团研发的遥控智能设备远程操控系统。

自动及远程遥控采矿技术是未来实现矿山智能开采的关键技术。洛钼集团耗资2000万元主导研发的遥控智能设备远程操控系统，成功进行了工业试验，关键核心技术取得突破性进展，填补了国内空白。操作人员在安全区域，可通过手持无线命令发射器，实现对生产设备的遥控作业。

近年，随着产业转型升级的不断深化，数控技术、信息技术、自动化技术、先进制造技术等新兴技术不断涌现，装备制造业呈现出智能化发展态势。尤其是一些产业，智能化改造、“机器换人”需求十分旺盛。

对此，我市挑选出摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机、采选矿、化工、电子信息制造、制鞋、建材等十大重点产业，鼓励在这些产业实施工业机器人、数控机床应用示范推广工程，通过政策引导和示范应用，促进机器人产业规模壮大。

“这十大产业都是洛阳传统优势产业，规模较大，用工需求大，但智能化水平相对落后，对其进行‘机器换人’、智能化改造具有十分重要的现实意义。”市工信委相关负责人表示，目前我市在行业示范应用方面已取得一定成绩，一些企业在智能化改造中不仅更新了产品设备、工艺、流程等，还显著提高了产品质量和企业发展效益。

政策加码，推动产业协同发展

当前，我市装备制造业正处于转型升级的重要关口，大力发展机器人及智能装备产业正是推动装备制造业实现高质量发展的重要途径。

产业的发展离不开政府的扶持与培育。为推动机器人及智能装备产业发展，加快推广应用力度，我省、我市已形成了较为完备的政策体系。

从全省来看，自2016年以来，我省开展了机器人产业“双十百千”示范应用工程，鼓励在机械、汽车等重点行业、重点区域推广使用机器人。

为加大对机器人产业重点项目的支持力度，凡是入选省“双十百千”示范应用工程示范项目，我省将统筹利用省级技术创新和产业发展政策，帮助机器人生产企业落实研发费加计扣除、固定资产加速折旧、重大技术装备进口关键零部件进口税收优惠、首台(套)重大技术装备保险补偿等优惠政策；对实施“机器换人”示范项目，省财政按照整机购置或租赁费给予一定比例补贴。去年，我市共20家企业的21个项目入选省“双十百千”示范应用工程2017年度示范项目。

从全市来看，我市着力推动装备制造业转型升级，加快信息技术、互联网等与制造业的深度融合，以制造业转型升级和提质增效为主线，以推进智能化改造为主攻方向，在全市制造业重点领域实施示范应用推广工程，推进生产过程智能化，着力发展智能装备和智能产品，力争到2020年，现有制造业生产线智能化率提高到30%以上。此外，根据《关于进一步促进机器人及智能装备产业发展的意见》，凡是我市列入省首台(套)重大技术装备产品名单的机器人及智能装备产品，由本市企业采购应用的，按照其销售金额的10%给予应用企业奖励。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞）