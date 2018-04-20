免费牡丹观赏园惠及更多群体

今年牡丹文化节期间，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹观赏园对所有游客免费开放，这项优惠政策带给洛阳市民和来洛游客更多获得感、幸福感。

牡丹公园免费开放，惠及群众 刘冰 摄

今年牡丹文化节期间，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹观赏园对所有游客免费开放，这项优惠政策带给洛阳市民和来洛游客更多获得感、幸福感。

免费开放游人如织

今年牡丹文化节期间，我市4家免费开放的牡丹观赏园吸引了众多市民、游客的关注。花如海、游人如织，成为这些园子共同的写照。

牡丹公园位于涧西区西苑路，今年该园的游客人数再创新高。截至4月23日，已有18万余人次前往赏花游园。“随着五一假期的临近，客流量有望再迎来一个高峰，预计整个牡丹文化节期间，游客总人数将比去年增加1/4，达到23万人次。”牡丹公园办公室主任王跃茹说。

截至4月23日，西苑公园已接待游客9.6万人次。“今年牡丹文化节期间，几个双休日及清明小长假都遇到了降温和降雨，要不游客的人数肯定会更多。”西苑公园副主任王欣辛说。

位于伊滨区的洛阳农博园，截至4月23日已接待游客8万人次。“免费政策经过去年的预热，今年游客的增长比较明显。”洛阳农博园主任王占营说。

“天香牡丹园位于机场路，远离闹市，今年的游客量是往年同期的5倍，目前已接待游客2.1万人次。”天香牡丹园副主任严秀慧说。

各具特色惠及群众

定位于不同的游客群体，这些免费开放的牡丹观赏园拿出了各自的拿手戏。

昨日下午，牡丹公园的多个小广场上有多个豫剧演出团体在现场演出，演员和乐器班子多为在公园附近居住的中老年人。今年71岁的杨女士说，只要天气晴好，他们的团队就会去牡丹公园义务演出。

王跃茹说，公园服务的对象多为周边的居民，其中很多人常年到园中晨练。牡丹文化节期间，公园每天6点按时开门，让居民赏花、晨练两不误。“一些居民专门跑来打听免费游园政策，然后把外地的朋友领来赏花。”王跃茹说，该园独有的“百年牡丹”(株龄在百年以上)超过2000株，冠径最大的有3.5米，最高的有2.88米，不少游客赞叹不已。

西苑公园举办了赏花游园会·精品盆景展，精心挑选200余件精品盆景作品进行展出，同时在牡丹桩苗选择、牡丹盆景制作和花期控制等方面下功夫，按照早、中、晚期各色盆景牡丹进行分批展出，给游客营造别样的体验。

紧邻洛阳机场的天香牡丹园，采取无围栏开放花圃设计，让更多来洛游客能近距离接触牡丹。洛阳农博园的微信公众号吸引了外地游客的关注，多家郑州的旅行社派团前来游玩，也有不少洛阳本地游客选择自驾前往游玩。

优质服务游客点赞

虽然门票免了，但是4家牡丹观赏园的服务未缩水。为了给广大游客营造更好的环境，把最好的形象展示给游客，西苑公园启动了基础设施改造工程，对公园门口地面及墙面进行改造，对盆景园路面及墙面进行更换刷新，对园内廊、亭等园林小品进行维修，对园内旅游公厕进行改造提升……此外，各园还补栽草坪、修剪乔木、修剪绿篱、模纹植物，确保植物景观优美。在牡丹公园门口，园方增设了一批桌椅和连椅，供游客歇脚。

4家牡丹观赏园均安装了客流量监测仪器，实时显示入园人数，在游客接近最大承载量时，及时预警，确保游客的安全和游园体验的质量。

志愿者服务成为上述牡丹观赏园的一大亮点。牡丹文化节期间，来自河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院等高校的志愿者来到免费牡丹观赏园提供咨询、疏导客流、开展保洁等服务。除此之外，几个牡丹观赏园还在服务精细化方面下功夫，为游客提供免费桶装纯净水，免费为自行车充气，还有医务人员现场提供医疗保障。

“免费向游客开放已属难得，在服务细节方面还能如此下功夫，必须点赞。”来自焦作的游客刘巍巍表示，这些都体现了洛阳这座古都的胸怀，让更多人喜欢上这座城市。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张占国）