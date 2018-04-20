五一小长假准备自驾游？先看看高速公路哪儿易堵

从4月29日0时起至5月1日24时止，高速公路将继续实行7座以下(含7座)小型客车免费通行的政策。五一小长假，洛阳、郑州、开封等城市周边高速公路将迎来车流高峰，景区交通流量将骤增。

五一小长假将至，不少市民已经做好出游的打算。昨日，《洛阳晚报》记者从市交警支队高速大队获悉，从4月29日0时起至5月1日24时止，高速公路将继续实行7座以下(含7座)小型客车免费通行的政策。五一小长假，洛阳、郑州、开封等城市周边高速公路将迎来车流高峰，景区交通流量将骤增。

交警部门提醒：预计连霍高速洛阳站、孟津站，二广高速白马寺站、关林站、龙门站通行压力较大，准备出行的市民可就近选择在连霍高速孟津城区站、二广高速瀍河站、洛栾高速洛龙站通行。

五一小长假前一天(4月28日)下午和五一小长假第一天(4月29日)上午是出行高峰时段，预计5月1日下午返程车流量骤增，特别是16时以后是返程高峰，请大家错峰出行及返程。

五一小长假，郑州、洛阳、开封等城市周边高速公路及京港澳高速、连霍高速等主干高速公路车流量会大幅增加，一些热点景区周边高速路段是主要易堵路段，预计五一小长假易堵路段会出现在以下高速路段：

●易堵路段一：京港澳高速郑州圃田、新郑和许昌段

对策：南北向车辆可以提前绕行机场高速(双向八车道)或走107国道或四港联动大道绕过以上路段通行；东西向车辆可以从郑尧高速走商登高速避开京港澳高速新郑段易堵路段；前往机场乘坐航班的市民建议走机场高速、郑州地铁2号线或到火车站(郑州火车站或郑州东高铁站)乘坐城际铁路直达机场，方便快捷。

●易堵路段二：兰南高速许昌平顶山方城段

对策：可以提前走311国道或者绕行商登高速、郑少高速或连霍高速转焦桐高速通行。

●易堵路段三：郑尧高速新郑始祖山隧道至禹州段

对策：建议从郑州到南阳方向的车提前绕行商登高速、郑少高速或连霍高速转焦桐高速通行，也可走107国道。

●易堵路段四：京港澳高速刘江黄河大桥至郑州东服务区段

对策：车流量非常大且桥上横风大易引发车辆剐蹭，可提前走连霍高速转郑云高速，再转到郑焦晋高速或长济高速绕过此路段。

●易堵路段五：连霍高速郑州巩义段627公里东向西隧道路段

对策：此处东向西连续三个隧道由四车道变为两个两车道分道行驶，车流量非常大且路段变窄易拥堵。注意减速慢行，不要随意变更车道；如内侧两车道车辆拥堵时，注意在道路分成两个两车道时提前走外侧通行；如该路段东向西各车道均拥堵排队时，可提前绕行郑云高速转长济高速向西或走郑少洛高速向西。

●易堵路段六：郑少高速新密段

对策：往返少林寺景区车流量会非常大。上站可提前绕行陇海西路站、中原西路站、豫龙站或科学大道站；也可提前绕行商登高速、郑登快速路或走连霍高速转焦桐高速通行更顺畅。

●易堵路段七：二广高速洛阳段

对策：建议北向南车辆从二广高速吉利孟州站下站走洛吉快速通道前往洛阳。

●易堵路段八：连霍高速开封站、宁洛高速周口豫皖省界站

对策：连霍高速开封站车流量会非常大，可提前绕行大广高速开封杜良站或郑民高速各站口通行；走宁洛高速周口豫皖省界站的车辆可提前绕行连霍高速或沪陕高速。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 李旋）

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五一小长假，别忘了遵守限行规定

日前，市交警部门发布五一小长假出行提示。

五一小长假，我市交通压力大的路段和区域主要有：老310国道市区段、中州路、王城大道、龙门大道、南昌路、九都路、唐宫路、金业路；王城公园、中国国花园、龙门石窟、洛邑古城、倒盏民俗文化村等旅游景区周边道路；前往重渡沟、老君山、白云山、西泰山、黛眉山等景区的道路。

目前，封闭施工的路段及高速站点有：郑卢高速上戈站、宁洛高速伊川北站、老310国道定鼎路至唐寺门段、古城路金城寨街以东段。

需要特别提醒您注意的是，五一小长假仍处于牡丹文化节机动车限行期内，具体限行措施为4月29日限双号，4月30日限尾号1和6，5月1日限尾号2和7。限行时间为每天8时至19时，限行对象为豫C牌照机动车。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）