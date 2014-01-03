洛阳开展大规模国土绿化行动 完成造林20.9万亩

去冬今春，一场大规模国土绿化行动席卷河洛大地，又有20.9万亩新苗扎根发芽，把人们身边的廊道、荒山、河岸、城郊公园装点得更加郁葱，也让“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的理念更加深入人心。

几场连绵春雨过后，春风拂过河洛山水，处处嫩黄新绿，一派生机盎然。

去冬今春，一场大规模国土绿化行动席卷河洛大地，又有20.9万亩新苗扎根发芽，把人们身边的廊道、荒山、河岸、城郊公园装点得更加郁葱，也让“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的理念更加深入人心。

草木蔓发，春山可望。

如今，秀美的山水风光、生态的街景游园，散发出一股清新的静魅力，可以让人静下来，让心安下来。可以预见，未来这些生态财富，将为这座千年古都永续发展奠定绿色基础。

车行河洛满眼绿

眼下，正值第36届中国洛阳牡丹文化节。赏花的游人从四面八方纷至沓来，无论是乘坐高铁，还是驱车高速，亦或沿国道、省道行进，旅途中密密匝匝透着新绿的行道树、远处山坡上葱葱郁郁的生态林，都令人神清气爽，印象深刻。

廊道绿化是国土绿化的重点。去冬今春，我市全面推进高速公路、铁路、新310国道等主要廊道沿线防护林带绿化提标，累计提升1050公里，补植苗木79.9万株，其中栽植雪松达34.7万株。目前，全市高速公路、新310国道沿线每侧绿化宽度在100米以上，铁路、高铁沿线平均每侧绿化宽度在50米以上。

洛栾高速公路是中心城区连接南部生态涵养区的重要景观走廊。在提升中，道路两侧补植雪松造景，迎面坡加种彩叶树添彩，可视范围荒山造林添绿，立体绿化、全面提标。

此外，各地按照国道、省道每侧绿化宽度10米，县乡道每侧绿化宽度5米，村道每侧至少1行树的标准，实施廊道绿化提升3900公里，造林面积3.3万亩，实现“种一棵、绿一棵，栽一片、美一方”的效果。

山河披绿展新姿

汝阳大虎岭山区，是秦岭余脉向东部平原延伸的最后一道山梁。曾经，方圆几十公里的区域，都是林木稀疏的荒山荒沟。今年，汝阳力啃荒山造林“硬骨头”，开山修路、凿石挖穴、拉水浇灌，完成困难地造林5000亩。

宜阳县克服锦屏山山高路陡、坡大沟深等诸多困难，按照“水、电、路、林、绿”同步上山，把水泥路铺到山顶，把电网架到山上，水也提灌到各个山头，完成高标准绿化3800亩。

大虎岭、锦屏山仅是全市荒山绿化的一个缩影。去冬今春，全市累计完成荒山造林15.9万亩。昔日“飞鸟无栖树”的荒山秃岭地，长满了葱茏的树木，披上了绿装。

如果说荒山绿化有一种雄浑之美，那么河道岸线绿化则透着一丝灵秀。放眼洛阳，黄河、伊河、洛河、瀍河、涧河等主要河流蜿蜒而过，成为城市独特的生态景观带。 (下转03版)(上接01版)

去年以来，我市把国土绿化与“四河同治”结合起来，按照河道每侧30米至50米的标准，规划建设2.3万亩沿河绿带，完成9670亩。如今，在主要河流沿线，一个个滨河公园星罗棋布，营造出水清岸绿的美好景象。

走进绿园“森呼吸”

“春种一坡，秋收几箩。”嵩县城西玉皇山，原本荒草丛生、广种薄收。今天的玉皇山，3298亩范围内，19个园区种植53个树种39.6万棵树，呈现出“春有花，夏有荫，秋有彩，冬有绿”的景观效果。

从濯濯童山到密林花海，玉皇山之变，得益于城郊森林公园建设的扎实推进。

近年，我市将城郊森林公园建设和提升作为国土绿化和百城建设提质的重要载体。如今，全市绿园有20余处，实现城区、县域全覆盖，成为人们走进森林、体验自然的重要区域。

今年，全市将投资2.1亿元，对宜阳锦屏山、汝阳凤凰山、洛宁凤翼山等城郊森林公园进行提升改造。在实践中，各地统筹“山、水、林、田、湖”等自然要素，完善休憩健身设施，积极拓展科普教育功能，使其成为城镇的生态屏障和天然氧吧。

生态惠民，生态利民。在国土绿化中，从花卉苗木、林下种养等传统林业经济，到森林旅游、林产品加工等现代林业产业，再到依托重点林业工程，吸纳贫困户参与森林抚育或转岗护林员……绿水青山正在成为支撑县域经济发展、推动脱贫攻坚的“金山银山”。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张晓航）