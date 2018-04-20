·洛阳人五一小长假去哪玩？这些地方您可以考虑！

谷雨已过，立夏将至，草木繁盛，春光正好……这个五一小长假，三日时光，何不出去走走、转转，远离喧嚣，玩转精彩活动，拥抱大好山水，感受异地文化，畅享欢乐童趣？欢度节会，纵情山水，细品古镇，寻趣乐园……本期《旅游周刊》为您呈献全面的五一假期出游规划与参考，让您的假期生活异彩纷呈。

编者按

谷雨已过，立夏将至，草木繁盛，春光正好……

这个五一小长假，三日时光，何不出去走走、转转，远离喧嚣，玩转精彩活动，拥抱大好山水，感受异地文化，畅享欢乐童趣？

欢度节会，纵情山水，细品古镇，寻趣乐园……

绘制赵韵

本地篇

1 红山樱桃文化节邀您度悠闲采摘时光

看过了百花争艳，是时候尝尝“百果第一枝”的樱桃了。五一临近，市内各种活动不少，但是既能满足您的观光需求，又能让您大饱口福的活动，首推将于4月28日拉开大幕的“2018中国·洛阳红山樱桃文化节”。

景区美设施全

位于洛阳市区西北约8公里处的西工区红山办事处樱桃沟，沟壑十里，红珠万亩。10余年前，首届樱桃节的举办让这里声名鹊起。如今，此处景致美、设施全，在这里除了采摘还能参与各种休闲活动，近赏水榭亭台，远望万树樱红，还可泛舟水上，入住天井窑院，远离都市喧嚣，或在八百米食坊街中品味美食。

市民前往樱桃沟，可自驾经连天线—下纸线—大纸线到达，也可在谷水西乘坐樱桃沟专线(73路)到达，全程票价1元，约半小时发一班车。目前景区共有约500个车位，大大缓解了停车压力。

时间长互动多

今年的樱桃文化节将从4月底一直持续到6月初，活动不断，异彩纷呈，还有民俗文化表演，丰富游客的度假生活。

●“1000斤红山樱桃寻找有缘人”

凡生日为4月28日的洛阳市民，均可于开幕式当天持本人身份证到红山办事处樱桃沟村村民委员会门前广场免费领取樱桃一斤。

●“最美红山绽放自我”樱桃萌宝才艺大赛

五一假期期间，樱桃沟将举办樱桃萌宝才艺大赛，评选出“最受欢迎”“最具才艺”“最上镜”“最萌”的樱桃宝贝，并给予樱桃采摘券的奖励。

●“‘樱’你而战——趣味吃樱桃大赛”

限时1分钟，分量相同，看谁吃得快。比赛时间为5月5日、6日。

2 洛阳博物馆

故宫博物院藏

牡丹题材文物特展

目前，故宫博物院藏牡丹题材文物特展正在洛阳博物馆举行，作为牡丹文化节中的重要展览交流活动，本次特展的展品可谓种类齐全：在108件(套)文物中，既有以明永乐年间的剔红折枝牡丹纹盘为代表的器物类展品，也有以乾隆皇帝绘画的《并蒂牡丹图》为代表的书画类展品，以国家一级文物葱绿色缠枝牡丹纹漳缎为代表的织物类展品，也在此次特展中亮相。本次特展将持续至7月9日，游客可持身份证至洛阳博物馆免费领票参观。

3 洛宁自行车公开赛

4月28日，洛宁将举行“体彩·环中原2018自行车公开赛”洛阳洛宁站暨第四届“穿槐花长廊·赏嶕峣风光”“发恩德杯”国际自行车赛。本次大赛将持续两天，共分全民体验组、公路精英组、山地车赛组3个组别，有10个小项的比赛。想一睹自行车骑手的风采、领略嶕峣山风光、品尝洛宁美食的市民，一定不要错过此次比赛。

省内篇

1 郑州国际航展

蓝天高精尖等您欣赏

4月27日，2018郑州国际航展将开幕，作为一场中部地区的航空盛宴，郑州国际航展吸引着众多人，特别是航空迷的关注。本届航展将在郑州上街机场举行，其中4月27日、28日为专业日，4月29日至5月1日为公众日。

看特技长知识

在2015年首届郑州国际航展举办之时，记者曾到现场目睹了飞行特技表演，来自各国的飞行特技表演所展示的高难度飞行动作，让人记忆犹新。记者从航展主办方获悉，今年航展邀请了9支世界一流的飞行表演队，除了为大家奉上炫酷的特技飞行表演，还将在每天傍晚日落前后80分钟，上演精彩绝伦的“晚霞飞行音乐秀”，让观众在晚霞中感受飞机焰火的绚烂。此外，航展期间还将组织跳伞表演、热气球表演、动力伞表演等多种户外表演活动。

本届航展，观众可通过实地参观，了解飞机品牌故事、内部构造，还可通过航展期间的科普展，借助模型、VR和AR技术，了解航空航天知识，现场体验“航天员训练”。

品美味听音乐

与往届不同，本届航展现场将举办风味美食节，来自天南海北的特色美食齐聚，满足您的味蕾。

此外，此次航展还设有房、车展等，配有跑车、房车、跨境电商等高档消费品展览，增加观众的体验内容。夜晚,现场还将有国内知名摇滚、民谣乐队带来的精彩表演。

航展门票：贵宾票2980元、普通票280元、儿童票100元(购买公众日门票的观众，可持票在航展5天内任意时间入场观展，非当日票在检票处换当日票入场)

自驾路线：洛阳出发经连霍高速至上街，经工业路、蓝天路抵达上街机场

周边景点：孤柏渡飞黄风景区、桃花峪、虎牢关、康百万庄园、长寿山、杜甫故里、石窟寺

2 信阳茶文化节

循香而去，放松身心

4月28日，2018第二十六届中国信阳茶文化节将开幕，将举办茶事、经贸、文化体验、展示展销、体育赛事等20多项丰富多彩的活动。五一假期不妨去毛尖的故乡——信阳，感受传承两千余年的古风茶韵，在山间乡野吃一盏淡茶，洗肺清心、远离尘嚣。

精彩活动展现历史的茶韵芬芳

本次茶文化节中，有哪些游客可以参与的活动呢？记者从中为您挑选了一些。

●“豫见茶乡”河南省非物质文化遗产展示展演

4月27日至5月1日金牛山文化公园

●2018信阳茶业博览会、2018信阳茶旅游及旅游产品展、信阳品牌菜展示

4月27日至5月1日百花会展中心

●鸡公山艺术创作交流

4月29日至5月1日鸡公山国际艺术区

四条旅游线路

记者整理了四条信阳茶乡旅游线路，让您领略悠久的茶文化，体验采茶制茶的快乐。

●生态体验线路：看茶、采茶、制茶、品茶，体验茶乡生活

核心景点：百里茶廊茶观光园、两潭原生态茶村

●制茶工业观光线路：参观现代化茶叶生产加工企业，感受茶叶贸易流通

核心景点：信阳国际茶业城、茶博园

●寻访茶文化线路：着采茶服饰，探秘茶源，找寻茶韵，感受古法炒茶，深入了解茶的历史与文化

核心景点：南湾湖茶岛、大别山民俗文化园、金牛山文化公园

●品味禅茶线路：访佛教、道教名山，在古寺古庙、苍松翠柏间，品香茗、悟天地、聊人生

核心景点：灵山茶生态观光园、光山县净居寺茶生态观光园、西九华山茶生态园

在信阳，除了毛尖闻名于世，还有鸡公山、西九华山、南湾湖等美景胜地吸引众多游客前往。其中，“豫南明珠”南湾湖风景区由南湾湖和南湾国家森林公园组成，以南湾湖为中心，以山林、岛屿为风景内涵，被誉为“中原第一湖”。春日，船行湖上，品茶吃鱼，悠哉乐哉。

交通线路：自驾从洛阳市区出发沿宁洛高速、焦桐高速、沪陕高速即可抵达信阳，或从洛阳龙门站乘高铁直达信阳。茶文化节期间，游客可免费乘坐信阳东站及信阳火车站通往会展中心的公交专线，参加茶文化节相关活动。

省外篇

重庆大足石刻国际旅游文化节

●时间：4月3日至8月

●主办地：大足

●特色活动：禅茶音乐会、大足故事会

●景点：大足石刻、玉龙山、龙水湖、

荷花湿地公园

泰州水城水乡国际旅游节

●时间：4月8日至5月8日

●主办地：泰州

●特色活动：千垛菜花节、溱潼古山茶节、

会船节、桃花美食节、文创商品展、

花海森林半程马拉松

●景点：望海楼、梅兰芳纪念馆、

乔园、桃园

扬州“烟花三月”国际经贸旅游节

●时间：4月18日至5月18日

●主办地：扬州

●特色活动：百寿宴、围棋赛、高邮鹅蛋节、

瘦西湖摄影、创客活动

●景点：瘦西湖、个园、何园、扬州古运河、

东关街历史街区

宁夏沙湖国际观鸟节

●时间：4月21日至6月30日

●主办地：沙湖

●特色活动：“星空帐篷”野奢露营大会

“沙湖研学课堂”

“爱鸟公益30000步”

2018年中国大学生沙滩排球精英赛

●景点：国际沙雕园、鸟类观测站、

农垦博物馆、沙湖鸟岛

海南乡村旅游文化节

●时间：4月28日至5月28日

●主办地：陵水

●特色活动：旅游美食与商品展销会

房车(自驾车)露营乡村之旅

美丽乡村绿色骑行

●景点：分界洲岛、南湾猴岛、

吊罗山、清水湾 （洛阳晚报记者 张人杰）