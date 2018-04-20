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洛阳78岁老人认养78棵爱心树 助贫困学子圆梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-25 08:55

　许峰

　　“我想一次性认养78棵果树，为贫困学子圆梦助力……”

　　自本报4月13日刊登《认养爱心树助贫困学子圆梦》一文后，市民广泛关注该活动。在众多报名者中，一位来自北京的老人一次性认养了78棵果树，为洛阳贫困学子圆梦助力，为古都美景添彩。

　　这位老人是谁？他与洛阳有着怎样的情缘？《洛阳晚报》记者为您讲述。

　　|爱心|助贫困学子圆梦，外地老人认养78棵爱心树

　　这位对洛阳情有独钟的老人叫许峰，今年78岁，是我国书画名家董寿平的入室弟子，现为董寿平艺术研究会副会长、中国文化遗产保护研究院炎黄画院院长、中国书法艺术研究院理事。

　　30年前，因为一次文化交流，老人曾来洛阳一游，那是他与这座古都的第一次相遇。虽然只是匆匆一游，但精美绝伦的龙门石窟、雍容华贵的牡丹和蜿蜒流淌的洛河水，都在老人心中留下了深深的烙印。

　　“我是陕西汉中人，定居北京多年，每隔几年，我就要来洛阳看看，这里的景不看会想，古都的历史与文化，我想一品再品……”老人的言语中流露出对洛阳深深的眷恋。

　　为何要拿出1.56万元，认养78棵果树？许峰说，洛阳的青山绿水给了他创作灵感，他想为这座城市做点儿贡献，为贫困学子圆梦助力。

　　|情缘|钟爱古都美景与文化，他把洛阳当成另一故乡

　　熟悉许峰画作的人都知道，他善画山水。在他的笔下，无论是松涛、古寺、林泉、山峰，还是小桥流水和袅袅炊烟，都惟妙惟肖，画作间透露出他对自然的感悟。

　　7次来洛，许峰也用手中的画笔，画下了洛阳的山水名胜，描绘出洛阳牡丹雍容华贵的姿态。5月13日，许峰的个人画展将在洛阳美术馆举行，届时将展出他以山、水、梅、竹等为主题创作的69幅作品。

　　许峰说：“洛阳是我个人画展巡展中的第三站，第一站是北京，第二站是我的家乡。这次个人画展中，有不少画作的灵感都来自洛阳。我钟爱洛阳的景、洛阳的文化，这里可以说是我的另一故乡。”

　　|接力|想认养爱心树，请拨打电话报名

　　老人慷慨解囊，为贫困学子圆梦助力的事，让很多人感动。在这里，我们也再次呼吁更多的人加入到爱心接力中来。

　　您若想认养爱心树，可拨打电话63232420、63232389、18638358819(盛女士)咨询。爱心树为辽河、香玲矮化核桃树，认养费用200元。

　　爱心市民每认养一棵爱心树，就有100元爱心款通过洛报爱心帮扶中心账户捐给贫困学子，另外100元则用于制作认养牌、证书及树木的养护等。每年8月，洛报爱心帮扶中心还将举行阳光助学活动助学金发放仪式。

　　待市民成功认养后，活动方还将为每位认养者颁发爱心认养证书，认养者可以凭证书自由出入果园，享受凤凰山上“我的农庄”提供的优惠和便利。

　　如今，凤凰山上绿树环绕、槐花飘香，趁着认养爱心树的活动正在举行，您不妨带着父母、孩子走进山林中，为认养的爱心树培培土、浇浇水。待果实成熟，您还可与家人一起体验采摘乐趣，收获属于自己的累累硕果。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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