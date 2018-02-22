逛古镇赏花海感受陶瓷文化　洛阳这仨景区将于4月29日盛装开园

今日上午，“北方水城颐养福地”宜阳县景区旅游推介会在洛阳周王城广场举行。记者获悉，宜阳的三个新建景区，三乡汉唐古镇、莲花山生态园七彩花海、红星陶瓷文化创意园将于在4月29日盛装开园迎宾。届时，景区将推出微信转发9.9元入园、免票入园等系列惠民活动。

今日上午，“北方水城颐养福地”宜阳县景区旅游推介会在洛阳周王城广场举行。记者获悉，宜阳的三个新建景区，三乡汉唐古镇、莲花山生态园七彩花海、红星陶瓷文化创意园将于在4月29日盛装开园迎宾。届时，景区将推出微信转发9.9元入园、免票入园等系列惠民活动。

“这是宜阳旅游发展中的又一件大事、喜事！”洛阳市旅游发展委员会主任赵莉在推介会上表示，宜阳作为洛阳副中心城市的重要组团，地处河洛文化的发祥地，丰厚的文化底蕴，众多的人文古迹，丰富的旅游资源，明显的区位优势，为宜阳旅游业提供了有利的发展条件。近来年，一大批独具魅力和特色、发展前景好、产业带动强、可持续发展的文化旅游项目相继在宜阳落地生根，为全市文化旅游产业发展和转型升级提供了榜样，注入了活力。

推介会上，宜阳县委常委、宣传部长赵伊敏大力推介宜阳旅游。她表示，近年来在“旅游带动”战略指引下，宜阳县充分利用自然生态资源，深入挖掘历史文化资源。重点实施生态文化旅游“一带一区五园”工程，“一带”即65公里的洛河生态带；“一区”即灵山文化旅游区；“五园”即红星陶瓷文化创意园、莲花山生态园七彩花海、三乡汉唐文化园、花果山生态园、凤凰岭生态体育园，努力打造“文化游”“体育游”“养生游”“生态游”“工业游”五大旅游名片。

据了解，即将开园迎宾的这三个景区也各具特色，分别以风情花海、汉唐古镇、文创园为亮点。

三乡汉唐古镇，古风悠然。汉韵、唐风、宋雨、诗意扑面而来，囊括了两千多年历史的古镇三乡将重现汉韵唐风芳华无限。据了解，三乡汉唐古镇位于千年古镇三乡，“四水回环，三川环绕”，集玩、赏、品、购于一体，既有传统佳节的民俗文化活动，还有时尚新潮的灯光音乐音乐多媒体文艺演出；既能品夜阑沉水、凌波塔影，还能在古驿站文化商街穿越古今。

相约莲花山下，徜徉七彩花海。在宜阳县城西20公里处的莲庄镇莲庄村西，有一处千余亩的七彩花海，距离郑卢高速韩城出口仅7分钟车程。这里以四季有花、绚丽多彩的花卉和植物王国为主体，配以面积达36500平方米的人工湖，点缀有多座富有乡村文化气息的亭台楼阁，形成以万花丛木和水天一色的自然风光为背景的乡村文化生态大观园。

逛红星小镇，感受陶瓷文化时尚范儿。宜阳县创造性地改造红星陶瓷老厂区，建设红星陶瓷文化创意园，创新工业游新路子。园区分为陶瓷体验区、艺术创作区、手信一条街、咖啡酒吧一条街、陶瓷博物馆等多个区域，围绕陶瓷主题，将发展成为餐饮、服务、休闲为一体的主题公园。开园后，园区将通过各类艺术展览、文化沙龙、艺术品拍卖、民俗展演等系列活动，为游客带来文艺大观、陶艺游乐的体验。(见习记者 谢娜娜)