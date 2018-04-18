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4月25日花情预报：市内牡丹园芍药已成片开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-24 16:09

　　目前，中国洛阳第36届牡丹文化节赏花游园活动已进入后期。市内牡丹园特晚开品种持续开放，芍药已陆续成片开放；国际牡丹园晚开品种盛开；鸡冠洞高山牡丹园进入盛花期。各主要牡丹观赏园后期花情预报如下：

　　国际牡丹园：晚开品种盛花期。园内海黄、皇冠、金阁、豆绿、长寿乐、花园珍宝等品种开放，可持续到“五一”小长假。芍药已成片盛开，第九届百万芍药游园会4月25日开始。

　　王城公园：园内金晃、金阁、名望等品种开放。引自栾川山区的岛锦、花王、雪映桃花等高山牡丹花期可持续到5月1日。桥北花展房有精品盆栽牡丹展出，牡丹插花花艺展在明堂举办，展览持续到“五一”假期。

　　国家牡丹园：园内海黄、金阁、金岛、东方金、白王狮子等品种开放。四季牡丹展馆有精品盆栽牡丹展出。

　　神州牡丹园：园内海黄、玉镰、金郅、白王狮子等品种开放。四季展馆等室内有精品盆栽牡丹展出。

　　隋唐城遗址植物园：园内金岛、豆绿、迟兰、白妙等品种开放。在观赏区荫棚下有约千余盆精品盆栽牡丹展出。玫瑰、树状月季等开放。

　　中国国花园：园内金阁、海黄、豆绿、黑沙宝等品种开放。蝴蝶鸟语林免费开放。玫瑰大面积开放。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月24日
[ 责任编辑：席倩倩]
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