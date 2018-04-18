洛阳74岁老人扮小丑 只为患病老伴儿开心

近日，一名网友发布了一段视频，讲述年过七旬的偃师农民刘宪章靠夸张表演，哄患病老伴儿开心的故事。6年前，刘宪章的大儿子因病去世，老伴儿沈巧风过度悲伤得了脑梗死。老伴儿出院后，刘宪章带着她走南闯北，靠卖儿童玩具为生。日前，《洛阳晚报》记者在偃师市首阳山镇见到了刚从邻镇赶集回来的刘宪章。

刘宪章扮小丑玩“跳舞小人儿”玩具

近日，一名网友发布了一段视频，讲述年过七旬的偃师农民刘宪章靠夸张表演，哄患病老伴儿开心的故事。6年前，刘宪章的大儿子因病去世，老伴儿沈巧风过度悲伤得了脑梗死。老伴儿出院后，刘宪章带着她走南闯北，靠卖儿童玩具为生。日前，《洛阳晚报》记者在偃师市首阳山镇见到了刚从邻镇赶集回来的刘宪章。

1 老人戴面具表演哄老伴儿开心，感动众多网友

在这名网友发布的视频画面中，刘宪章分别戴起小丑、骷髅等面具，伴随着音乐蹦跳着做出各种夸张动作，手中的玩具也在不断变换，新颖的售卖方式引得不少人驻足观看。

“孩子去世后，老伴儿又得病，我就卖点儿玩具换点儿钱给老伴儿治病、维持生活。”面对镜头，刘宪章说，他们平时出来蹦蹦跳跳，心情会好一点儿。

不少网友留言，“不论贫穷富有，不论健康疾病，只要相濡以沫，就是最好的陪伴”“一辈子太长，要和一个有趣的人走下去”……

“老伴儿开心，我就高兴”

2 6年前家庭突遭变故，老人发挥文艺特长卖玩具

当记者见到刘宪章时，他正在家整理箱子，准备去关林批发玩具。

刘宪章今年74岁，6年前，43岁的大儿子得了白血病，钱花了不少却没挽回性命，老伴儿沈巧风也受此影响突发脑梗死。出院后，老伴儿整日把自己关在家里，闷闷不乐，刘宪章看着心疼，就想着怎样能让老伴儿散散心，自己又有个事儿干。

“农村集多，人多热闹，干脆摆摊儿卖玩具。”刘宪章说，他年轻时在部队文工团工作，爱唱歌，会跳舞，懂表演，他希望能借此帮老伴儿驱散心里的阴霾。

起初，刘宪章每种玩具只敢批发几个，带回家后就琢磨，哪种玩具适合什么音乐，搭配什么台词，提前编排好，卖时一边演一边招揽顾客。没想到，他琢磨的“花式售卖法”挺受欢迎，玩具卖得也不错。“年龄这么大了，不想让他再折腾，他也不听。”沈巧风对刘宪章的举动既感动又心疼。

接受采访时，刘宪章特意给记者“秀”了一段。一曲《好日子》响起，他戴着小丑眼镜依次按下开关，弹跳的玩具跳起来，会跑的玩具跑起来，他伴随音乐玩起了魔力彩虹圈。当《西游记》主题曲响起时，他又戴上孙悟空的面具，耍起了金箍棒。

3 带着老伴儿走南闯北，别样旅游治“心病”

这些年，刘宪章走南闯北带着老伴儿卖玩具，最远去过山东，近的就在我市周边县区，哪儿有庙会、集市，他就骑着三轮摩托车带老伴儿赶去。

“卖卖东西，见见热闹，也算带老伴儿旅游了。”刘宪章说，每年的前半年，他们大多数时间都在外“赶场”，那辆三轮摩托车上锅碗瓢盆、被褥衣物和照明设备一应俱全，俩人就把它当作“房车”。

每次外出，刘宪章都会带着老伴儿四处转转，看看当地的风景和名胜古迹。为哄老伴儿开心，空闲时，他拉着沈巧风练习魔力彩虹圈，练够500次带她去一个景点；人多的时候，他拿着魔术宝剑假装攻击老伴儿，笑在她脸上，也留在他心里……现在，沈巧风的笑脸越来越多了。

4 “只要还能动，我就一直干下去”

“一趟表演下来，我连蹦带跳好几个小时不觉得累，心里还很美。”刘宪章说。

刘宪章喜欢和大家分享快乐，遇到小孩儿看得眼馋非要买玩具，大人却不愿意掏腰包的，他干脆把玩具送给孩子。“赶场”的次数多了，刘宪章认识了很多朋友，有的集市、庙会负责人知道他的情况后，对他格外照顾，让他可以少交或不交摊位费，还经常把显眼的摊位留给他。

结婚几十年，刘宪章和沈巧风感情一直不错。生病之前，沈巧风喜欢赶集，条件好的时候，每次回家都给刘宪章带一大兜好吃的东西。现在，刘宪章的心愿就是多花点儿时间陪着沈巧风，让她的心情更好一些。

“没想过干到啥时候‘退休’，只要还能动，我就一直干下去，老伴儿开心，我就高兴。”他说。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）