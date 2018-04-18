洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市统计局发布数据显示 一季度我市经济迈向高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 09:20

　　昨日，市统计局发布数据表明，一季度，我市经济运行总体平稳，产业结构调整取得积极进展，经济发展的稳定性、协调性和可持续性进一步增强，发展的质量和效益进一步提高。

　　总的来说，“稳、优、进、新”四个字反映了一季度我市经济运行的总体态势，尤其是转型升级、提质增效成效十分明显，显示我市经济不断向高质量发展迈进。

　　关键字 稳

　　●经济增长更加平稳

　　今年一季度，全市生产总值1006.0亿元，同比增长8.9%，比上年同期加快0.7个百分点，分别高于全国、全省2.1个和1个百分点，增速居全省第2位。

　　扭转了往年一季度低位开局的不利局面，是近六年来一季度最高涨幅水平。经济增长率自2017年上半年以来，连续4个季度保持在8.5%以上，稳的格局更加巩固。

　　●就业形势总体稳定

　　今年一季度，全市城镇新增就业2.76万人，按照2018年洛阳市重点民生实事方案的年度目标(8.96万人)，已完成30.8%，超前完成时间进度。

　　●物价水平保持平稳

　　今年一季度，全市居民消费价格同比上涨1.9%，低于全国、全省0.2个和0.6个百分点，涨幅稳定。

　　关键字 优

　　二、三产业共同发力

　　一季度，全市第一、二、三产业增加值分别增长

　　3.9% 6.8% 11.8%

　　其中，第二产业、第三产业增速分别比上年同期加快了0.3个百分点和1个百分点。

　　服务业对经济增长的贡献率继续提高

　　一季度，第三产业增加值增速分别快于第二产业5个百分点和第一产业7.9个百分点；对GDP增长的贡献率为59.1%，高于第二产业贡献率20.3个百分点，比上年同期提高2.8个百分点。

　　高新技术产业、高成长性制造业对工业经济的支撑作用不断增强

　　一季度，规模以上工业中高新技术产业增加值增长10.1%，对规模以上工业增长的贡献率达到49.9%；六大高成长性制造业增加值同比增长12.6%，对规模以上工业增长的贡献率达到76.6%。

　　投资、消费协调增长

　　一季度，全市固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长了12.1%、11.9%，两者增速基本协调，增幅差距缩小，呈现“双轮”驱动态势。

　　资源、能源的利用率明显提高

　　1月至2月，规模以上工业综合能源消费量同比下降2.7%，自2017年一季度以来首次实现下降。

　　关键字 进

　　供给侧结构性改革深入推进

　　去杠杆效果继续显现，1月至2月，规模以上工业企业资产负债率为54.8%，同比下降3.6个百分点。短板领域投资进一步加强，基础设施投资同比增长61.8%，水利、环境和公共设施管理业投资增长51.6%，教育投资增长30.0%，卫生投资增长210.7%，分别快于固定资产投资49.7个、39.5个、17.9个和198.6个百分点。

　　经济发展质量不断提升

　　●一是企业效益稳步提高

　　1月至2月，全市规模以上工业主营业务收入同比增长13.7%、实现利润同比增长32.1%，增速均居全省第2位。全市规模以上服务业实现营业利润同比增长11.8%，比上年同期加快17.9个百分点。

　　●二是财政收入质量提高

　　一季度，税收收入增长22.6%，比上年同期加快15.4个百分点；税收占一般公共预算收入比重为70.2%，比上年同期和2017年分别提高7个和5.5个百分点。

　　关键字 新

　　●创业创新蓬勃发展

　　一季度，全市各类市场主体新开业登记1.77万户，同比增长10.5%，日均新增197户。其中，新开业企业4964户，同比增长13.4%。

　　●从新产品看，高附加值的新产品不断发展

　　一季度，锂离子电池3.47万只，增长30.5%；机器人233台，增长429.6%；太阳能电池产量74.3万千瓦。

　　●从新动能看，互联网相关行业持续快速成长

　　1月至2月，互联网和相关服务业实现营业收入同比增长64.6%，比2017年加快22.7个百分点；1月至2月，电信业务总量出现爆发式增长，增速达到154.8%；一季度，限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长24.2%，高于限上企业消费品零售额增速10个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成2109.3万件，同比增长37.9%，延续快速增长势头。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 黑星瑞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605