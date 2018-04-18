洛阳市统计局发布数据显示 一季度我市经济迈向高质量发展

昨日，市统计局发布数据表明，一季度，我市经济运行总体平稳，产业结构调整取得积极进展，经济发展的稳定性、协调性和可持续性进一步增强，发展的质量和效益进一步提高。

昨日，市统计局发布数据表明，一季度，我市经济运行总体平稳，产业结构调整取得积极进展，经济发展的稳定性、协调性和可持续性进一步增强，发展的质量和效益进一步提高。

总的来说，“稳、优、进、新”四个字反映了一季度我市经济运行的总体态势，尤其是转型升级、提质增效成效十分明显，显示我市经济不断向高质量发展迈进。

关键字 稳

●经济增长更加平稳

今年一季度，全市生产总值1006.0亿元，同比增长8.9%，比上年同期加快0.7个百分点，分别高于全国、全省2.1个和1个百分点，增速居全省第2位。

扭转了往年一季度低位开局的不利局面，是近六年来一季度最高涨幅水平。经济增长率自2017年上半年以来，连续4个季度保持在8.5%以上，稳的格局更加巩固。

●就业形势总体稳定

今年一季度，全市城镇新增就业2.76万人，按照2018年洛阳市重点民生实事方案的年度目标(8.96万人)，已完成30.8%，超前完成时间进度。

●物价水平保持平稳

今年一季度，全市居民消费价格同比上涨1.9%，低于全国、全省0.2个和0.6个百分点，涨幅稳定。

关键字 优

二、三产业共同发力

一季度，全市第一、二、三产业增加值分别增长

3.9% 6.8% 11.8%

其中，第二产业、第三产业增速分别比上年同期加快了0.3个百分点和1个百分点。

服务业对经济增长的贡献率继续提高

一季度，第三产业增加值增速分别快于第二产业5个百分点和第一产业7.9个百分点；对GDP增长的贡献率为59.1%，高于第二产业贡献率20.3个百分点，比上年同期提高2.8个百分点。

高新技术产业、高成长性制造业对工业经济的支撑作用不断增强

一季度，规模以上工业中高新技术产业增加值增长10.1%，对规模以上工业增长的贡献率达到49.9%；六大高成长性制造业增加值同比增长12.6%，对规模以上工业增长的贡献率达到76.6%。

投资、消费协调增长

一季度，全市固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长了12.1%、11.9%，两者增速基本协调，增幅差距缩小，呈现“双轮”驱动态势。

资源、能源的利用率明显提高

1月至2月，规模以上工业综合能源消费量同比下降2.7%，自2017年一季度以来首次实现下降。

关键字 进

供给侧结构性改革深入推进

去杠杆效果继续显现，1月至2月，规模以上工业企业资产负债率为54.8%，同比下降3.6个百分点。短板领域投资进一步加强，基础设施投资同比增长61.8%，水利、环境和公共设施管理业投资增长51.6%，教育投资增长30.0%，卫生投资增长210.7%，分别快于固定资产投资49.7个、39.5个、17.9个和198.6个百分点。

经济发展质量不断提升

●一是企业效益稳步提高

1月至2月，全市规模以上工业主营业务收入同比增长13.7%、实现利润同比增长32.1%，增速均居全省第2位。全市规模以上服务业实现营业利润同比增长11.8%，比上年同期加快17.9个百分点。

●二是财政收入质量提高

一季度，税收收入增长22.6%，比上年同期加快15.4个百分点；税收占一般公共预算收入比重为70.2%，比上年同期和2017年分别提高7个和5.5个百分点。

关键字 新

●创业创新蓬勃发展

一季度，全市各类市场主体新开业登记1.77万户，同比增长10.5%，日均新增197户。其中，新开业企业4964户，同比增长13.4%。

●从新产品看，高附加值的新产品不断发展

一季度，锂离子电池3.47万只，增长30.5%；机器人233台，增长429.6%；太阳能电池产量74.3万千瓦。

●从新动能看，互联网相关行业持续快速成长

1月至2月，互联网和相关服务业实现营业收入同比增长64.6%，比2017年加快22.7个百分点；1月至2月，电信业务总量出现爆发式增长，增速达到154.8%；一季度，限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长24.2%，高于限上企业消费品零售额增速10个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成2109.3万件，同比增长37.9%，延续快速增长势头。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 黑星瑞）