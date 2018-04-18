洛阳小伙儿自制《Hello，火车君》表情包 成“斗图”新宠

近日，一套火车头微信表情包成为不少网友“斗图”新宠。嘟嘴卖萌、龇牙大笑、调皮耍酷……在表情包中，火车头变身为可爱的漫画形象，给聊天增加了新的乐趣。这套表情包的设计者可是咱洛阳小伙儿，名叫刘笑辰。昨日，记者辗转联系到他，了解表情包的创作过程。

表情名称：困

原型：解放型蒸汽机车。该车型是新中国第一代蒸汽机车，1952年7月由四方机车车辆工厂成功造出第一台，中国不能制造火车头的历史从此结束。

刘笑辰解读：因为制造年代久远，我把它比喻成“爷爷的爷爷”，常常会出现体力不支，表现出“困”意。发火和生气两个表情的原型也是蒸汽机车，因为需要烧煤，所以难免火气较大。

近日，一套火车头微信表情包成为不少网友“斗图”新宠。嘟嘴卖萌、龇牙大笑、调皮耍酷……在表情包中，火车头变身为可爱的漫画形象，给聊天增加了新的乐趣。这套表情包的设计者可是咱洛阳小伙儿，名叫刘笑辰。昨日，记者辗转联系到他，了解表情包的创作过程。

创作：

历时三个月，从近60种火车头中挑选“演员”

1986年出生的刘笑辰是个不折不扣的“火车迷”。“小时候，我家就住在洛阳火车站附近，最喜欢看火车。”刘笑辰说，4年前，刘笑辰进入中国铁路郑州局集团有限公司龙门车务段工作。

如今，“斗图”在微信群里越来越流行：聊天时用表情包代表自己的心情、看法，看谁的图片更有趣、新奇。可是刘笑辰发现，五花八门的表情包中，竟然没有关于火车的！

“我自己做一套吧！”学艺术设计的刘笑辰出手了。

表情名称：潜水 原型：6K型电力机车。为满足陇海铁路郑州至宝鸡段电气化铁路需要，20世纪80年代，我国通过国际招标方式向日本川崎重工业、三菱电机订购了该车型，共计85台，全部配属当时的郑州铁路局洛阳机务段使用。2014年，该车型全部退役。 刘笑辰解读：在洛阳甚至中原地区，这款车型可能是大部分80后“火车迷”的童年记忆，它是中原地区铁路经济发展的重要见证者之一。因为是在固定路段运行且数量不多，所以赋予其“潜水”的表情。

“趁着到北京学习的机会，我逛了国家图书馆，无意中看到了一本介绍世界各国火车头发展的文献资料。”刘笑辰想，几十年来，咱们中国的火车头也经历了飞跃式的发展，拿自己最喜欢、最熟悉的火车头做设计原型，再合适不过了。

去年12月开始，刘笑辰查阅大量资料，详细了解了近60种火车头，涵盖从中华人民共和国成立至今出现的第一代蒸汽机车到复兴号动车组。最终，他创作出16个漫画形象。

“要把火车头拟人化。”刘笑辰说，考虑到现在大家都喜欢“萌系”，他决定让这些大块头“集体卖萌”——给火车头加上红脸蛋、红嘴唇、红鼻头。

“微信对表情的审核是非常严格的。”刘笑辰说，从第一稿完成到3月1日上线，3个月的时间里，他已经不记得修改了多少次。2月28日，接到审核通过信息的那天，他兴奋地都没睡着。

表情名称：美美哒

原型：东风DF4D型内燃机车。东风是个大家族，有东风、东风2、东风3直至东风12系列，还有东风21系列。DF4型内燃机车是我国铁路运输的主力内燃机车，是东风系列甚至内燃机车中的经典车型。

刘笑辰解读：该车型是东风系列中少有的以红色为主打色的车型，外观靓丽，完成运输任务后来个护理，自然可以“美美哒”。

(本版图片均由受访者提供)

扫码可下载火车头表情包

找一找：

表情包里的火车头，您认识几个？

截至3月底，这套名为《Hello，火车君》的火车头表情包，下载量已经突破了6.5万次，转发量超过25万次。这样的结果让刘笑辰惊喜，他说，没想到大家会这么喜欢，希望这个小小的表情包能让大家对我国火车的发展史多一些了解。

这些表情包里的火车头，您认识几个？一起来听刘笑辰讲一讲吧。(洛阳晚报记者 智慧 通讯员 姚峡阳)