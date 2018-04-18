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“汉魏风”提升孟津县城品位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 09:11

　　近日，在统一实施了“戴礼帽、洗脸面、穿靓衣”改造后，孟津县城的桂花大道展露“白墙红檐青瓦”的新容颜，彰显了古朴典雅的汉魏风格，整条街显得端庄大气、风格统一。

　　这是孟津县正在实施的沿街建筑风貌改造工程的生动写照。

　　桂花大道是孟津县贯穿南北的主干道，也是该县老城区最繁华的街道。曾经，这条街和县城其他主次干道一样，建筑外立面杂乱无章，店面门牌匾额样式不一，街容街貌亟待提升。

　　去年，孟津县入围全省首批百城建设提质工程试点县，为该县提升县城品位提供了历史机遇。对此，该县专门聘请高水平设计单位编制了县城城市总体设计规划。

　　按照该规划，孟津县城市建筑色彩主打“汉魏风”：以孟津人文色彩为依托，形成汉魏灰、优雅白、赭石红的主色调和协调的建筑物群体空间形态，构成高低错落、层次丰富、疏密有致的城市轮廓。

　　文化是城市的“根”与“魂”。“如何在百城建设提质中更多体现孟津作为中州名县的历史底蕴，是我们一直在思考的问题。”孟津县委书记黄玉国说。

　　如今，这些思考，正在一点点转为实践。

　　和桂花大道一样，孟津县城的会盟大道、小浪底大道、黄河大道沿线都按照汉魏风格实施了提升，对路面、人行道、绿化带、路灯和两侧建筑立面、夜间亮化等进行改造提升，着力通过建筑色彩等体现孟津的文化底蕴。

　　在对街道进行立面改造的同时，孟津县还对这些街道沿线的店面门牌规范了样式，颜色、字体、大小整齐划一；两侧电线入地，花坛绿地也增添了地灯、优化了品种，让城区布局更加错落有致。

　　“我们对城市建筑风貌改造的质量要求非常严格。”孟津县副县长赵涛说，在街边房屋立面改造中，所有项目统一由专业化的古建设计研究单位进行规划，并统一招标施工，严格按照汉魏风格改造。

　　统一提升打造的“汉魏风”街景街貌，有“颜值”更有“气质”，使孟津县城品位大幅提升，也赢得许多孟津县城居民点赞。

　　“经过改造后，县城主干道两侧建筑物风貌整齐统一，特色鲜明，比以前好看多了！”在孟津县中心广场上休闲的李学伟说。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 郑战波 董洁）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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