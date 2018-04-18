洛阳一婆媳和睦相处30年 朴实家风感动邻里

同住30年，闺女跟亲妈也会偶尔发生争执，儿媳妇谢萍和婆婆王慧芳却从没红过脸。婆婆总夸儿媳妇是个好闺女，儿媳妇说：“婆婆就是我亲妈。”看到家庭和睦幸福，91岁的王慧芳整天乐呵呵的。

谢萍(右一)在给婆婆梳头，老公在一旁陪着聊天

同住30年，闺女跟亲妈也会偶尔发生争执，儿媳妇谢萍和婆婆王慧芳却从没红过脸。婆婆总夸儿媳妇是个好闺女，儿媳妇说：“婆婆就是我亲妈。”看到家庭和睦幸福，91岁的王慧芳整天乐呵呵的。

邻居说，没见她跟她婆婆红过脸

20日9时许，西工区市府院小区里，几位老人正在晒太阳。提起王慧芳的儿媳妇谢萍，一位老人连声夸赞：“她是个好闺女，自打嫁过来，就没见她跟婆婆红过脸，婆婆也整天跟我们夸这个好儿媳妇。”

30年来，王慧芳一直跟着小儿子一家生活。“就算是闺女跟亲妈也有磕磕绊绊的时候，可我们这么多年一直和睦相处。”王慧芳说，自己这些年腿脚不利索，却又喜欢到院里和同龄人聊天，谢萍就扶着她慢慢走到楼下，再推着轮椅陪着她；各种食材咋做最对她的口味，儿媳妇也记得清清楚楚。

婆婆说，儿媳妇孝顺，还给她和老伴儿理发、修脚

虽然老伴儿已经过世3年，可一提起他卧病在床时儿媳妇精心照顾的事，王慧芳依然感动得流泪。她说，老伴儿病重期间行动不便，谢萍便自学了理发和修脚，定期给公公理发、修脚。谢萍还跟医生学了不少护理知识，以更好地照顾公公。

“有一次，老伴儿忍不住把大便拉到棉裤里，我说把裤子扔了吧。”王慧芳说，可儿媳妇和儿子硬是把裤子洗干净了。现在，谢萍还坚持每晚给婆婆洗脚，定期给她理发、修脚。

“有这么孝顺的孩子，我的心情特别好。”王慧芳说，儿子和儿媳妇推着她在院里转悠时，邻居总夸她好福气。

她说，“婆婆就是我亲妈，待我跟亲闺女一样”

“我妈光顾着夸我了，其实他们二老对我更好。”谢萍笑着说，婆婆年龄这么大仍然为儿女考虑，看到自己上班忙，婆婆虽然腿脚不便，却坚持做扫地、洗衣等家务；傍晚时，老人会熬好稀饭，自己回家只需炒菜就可以了。“婆婆就是我亲妈，待我跟亲闺女一样。”谢萍说，前些年老人还能逛街的时候，看到漂亮的衣服就会买给她，平时送的小礼物也不少。

相处这么多年没跟婆婆红过脸，谢萍是咋做到的？“咱是晚辈，无论老人说的对与不对，我都不会反驳，尽量不惹他们生气。”谢萍说，尽心照顾老人是做儿女的责任，老人只要身体好，其他都是次要的，把公婆当成自己的亲父母，什么事情都不要太计较。受谢萍影响，她的儿子对奶奶也很孝顺，经常给奶奶买好吃的，还带她外出散心。

“俗话说，俩好搁一好。”王慧芳说，家庭成员互相关心和爱护，营造和谐的家庭氛围，一家人和睦相处，就是最珍贵的收获。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 尹玉花 文/图）