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善意善行也是一种旅游资源
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 09:18

　　国色牡丹是风景，龙门石窟是风景，湖光山色是风景，善念善意善行更是风景。

　　“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”四月的洛阳国色天香美不胜收，而比洛阳牡丹更美的是洛阳人。

　　一名外地游客开车带俩孩子途经一座铁路桥时，因桥下有积水被困，洛阳交警及时把人和车救出来；内蒙古游客任先生在我市乘坐公交车时，把皮包忘在了车上，幸亏咱洛阳公交车司机，该游客的皮包才失而复得；新乡一名73岁的游客，赏花时不慎与旅游团走散，手机也没在身边，几名热心的洛阳人走过来帮他报了警；新疆的李女士两次来洛阳旅游，都遇到好心人帮忙，感动之余，她给办事处工作人员送来一面锦旗……

　　这些不同职业、不同年龄的洛阳人，或许是我们的左邻右舍，或许是我们的同事朋友，或许曾在人海中相遇，或许从未谋面……他们身上没什么耀眼的光环，却用不动声色的善行，默默增加着一座城市的文明温度，让游客感受到暖意和善意。

　　每一个出门旅游的人，都渴望在异乡观赏到不同寻常的自然、历史人文景观，体验与众不同的民俗文化，更渴望有一个好心情，有困难时别人能帮一把。从这个方面讲，文明好客，善行善意也是一种不可或缺的旅游资源。

　　洛阳美，美在风景，更美在润物细无声的人文风尚。国色牡丹是风景，龙门石窟是风景，白马寺关林是风景，湖光山色是风景，善念善意善行更是风景。

　　因为一些人，您会爱上一座城。一座旅游城市，不仅需要叹为观止的自然景观、丰厚悠久的文化底蕴、独具特色的建筑古物、四通八达的交通、便捷贴心的设施，更需文明礼貌、热情好客的居民。如果说，景带给游客的是视觉的盛宴，那么，人带来的则是精神的大餐。景美人和才是一种最好的旅游体验。

　　这些平凡的洛阳人应该得到点赞，不过，我们不能仅仅止于感动，更重要的是从善如流，躬身践行。每个人都是他人的旅游环境，对游客举止有度，礼貌善良，热情好客，释放自己的善意，当他们遇到困难时帮一把，这或许并不难做到，还让你成了别人眼中美丽的风景。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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