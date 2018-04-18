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公益需与激励相结合
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 09:18

　　“给予志愿者一定资金、荣誉的支持，能更好地调动志愿服务的质量和效率。”

　　去年，市博物馆志愿者共向60万人次提供免费讲解服务，累积服务时间24138个小时。

　　博物馆是城市的灵魂，是静态的“文化名片”，期待相对专业人士的声音解读。文化志愿者相比普通志愿者，具有较高的专业技能，对城市文明建设举足轻重。

　　因为热爱，奉献着时间与精力，是文化志愿者心中难得的人生收获。他们说，成为文化志愿者，“能为你的生活找到更多可能”“与城市文明对话的感觉很美妙”“说出的每句话都经得起考验，这种价值感让人心生自豪”“广结天下游客，视野无限扩大”“活到老学到老，内心充实，是一件幸福的事”……

　　不过，我们也要看到，公益需要激励。目前文化志愿者与我市总人口相比，比例尚小，让更多人投入到文化志愿者行列，需要通过激励方式，调动市民积极性。

　　专业人士指出：“给予志愿者一定资金、荣誉的支持，能更好调动志愿服务的质量和效率。”确实如此，深圳被称为“志愿者之城”，他们建立了文化志愿者专家型、专业型、辅助型队伍，从培训、管理、激励、资金等方面探索出文化志愿者服务保障体系，除了通过服务时长及效果换取深圳入户积分，文化志愿者还能获得各类奖励。

　　从博物馆到图书馆、美术馆、“四点半课堂”等，从文化志愿者到“文化义工”，我市虽然离“志愿者之城”还有一段距离，但当公益与激励结合，我市的文化志愿者队伍必将更加壮大，从而给人们带来更多力量。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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