撸起袖子加油干，小康生活等不来！贫困群众既是精准扶贫的对象，更是脱贫致富的主体。近年，在我市各个脱贫攻坚的主战场上，涌现出一大批不等不靠、自强自立、苦干实干的先进个人和群体，他们在党和政府的帮助下，用勤劳的双手摆脱贫困，用顽强的意志改变命运，用智慧的头脑开创明天。即日起，本报开设《我的脱贫故事》摄影专栏，讲述矢志脱贫、勤劳致富先进个人和群体的故事。敬请关注！



“奋斗哥”每天精心看护小猪

开栏语

撸起袖子加油干，小康生活等不来！贫困群众既是精准扶贫的对象，更是脱贫致富的主体。近年，在我市各个脱贫攻坚的主战场上，涌现出一大批不等不靠、自强自立、苦干实干的先进个人和群体，他们在党和政府的帮助下，用勤劳的双手摆脱贫困，用顽强的意志改变命运，用智慧的头脑开创明天。

即日起，本报开设《我的脱贫故事》摄影专栏，讲述矢志脱贫、勤劳致富先进个人和群体的故事。敬请关注！

今年春节，栾川县微信朋友圈里一则“奋斗哥”卖猪的消息广为传播。他叫曾彦武，是庙子镇老张村的一名建档立卡贫困户。大家叫他“奋斗哥”，除了因为这是他的微信名，更因为他的脱贫故事感人至深。