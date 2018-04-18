洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳海关新亮相更高效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 09:14

　　近日，在洛阳机场口岸一线旅检现场、河南自贸区洛阳片区综合服务中心和五洲国际跨境电子商务产业园窗口岗位等处，原出入境检验检疫系统工作人员，与海关关员统一上岗、统一着海关制服、统一佩戴关衔开展工作。

　　这是我市“放管服”改革取得的新成果。自20日起，原洛阳出入境检验检疫局职责和队伍整体转隶海关，统一以洛阳海关名义对外开展工作。

　　20日10时15分自曼谷飞抵洛阳的9C8767航班，成为两家单位合并后进行查验的首个对象。在机场醒目的“中国海关”标识旁边，身着海关制服的关员们有条不紊地进行查验工作。旅客进出境原有的8个环节被整合优化为5个环节，同时海关与检验检疫的原旅客通道进行合并，监管检查设备统一使用，行李只接受一次查验，通关处置时间可以节省1/3以上。

　　两家单位的合并还使我市口岸通关迎来其他一系列新变化：

　　在通关作业“三个一”方面，统一通过“单一窗口”实现报关报检，对进出口货物全面实施“一次查验”，凭海关放行指令提离货物，实现“一次放行”。在运输工具登临检查方面，原有关检3个监管环节，优化整合为检疫处置、登临检查2个环节，由海关按照对运输工具开展卫生检疫、动植物检疫、登临检查等不同检查要求，安排调度各类专业人员实施作业。

　　在辐射探测方面，统一使用一套辐射探测设备，进行一次探测。在邮件监管方面，原有的关检17个监管环节，优化整合为邮袋消毒并放射性检查、查验、分流处理等6个环节。在快件监管方面，原有的关检9项监管环节，优化整合为申报、动植物检疫、查验、放行4个环节，作业现场进行整合，设施设备统一安排使用。

　　在报关报检企业资质注册及对外“一个窗口”办理方面，企业在海关注册登记或备案后，将同时取得报关报检资质。原两家单位对外窗口在同一行政大厅的整合为一个窗口，统一对外办理相关业务。截至当日中午，河南自贸区洛阳片区合并的海关窗口共发出4份报关报检证书。

　　洛阳海关负责人表示，此次出入境检验检疫队伍转隶海关，是以机构职能优化协同高效为着力点，从而实现通关效率更高、通关成本更低、营商环境更好、监管更严密、服务更优化，尽早让改革的成果惠及我市广大企业和人民。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 任宇）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605