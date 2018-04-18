洛阳海关新亮相更高效

近日，在洛阳机场口岸一线旅检现场、河南自贸区洛阳片区综合服务中心和五洲国际跨境电子商务产业园窗口岗位等处，原出入境检验检疫系统工作人员，与海关关员统一上岗、统一着海关制服、统一佩戴关衔开展工作。

近日，在洛阳机场口岸一线旅检现场、河南自贸区洛阳片区综合服务中心和五洲国际跨境电子商务产业园窗口岗位等处，原出入境检验检疫系统工作人员，与海关关员统一上岗、统一着海关制服、统一佩戴关衔开展工作。

这是我市“放管服”改革取得的新成果。自20日起，原洛阳出入境检验检疫局职责和队伍整体转隶海关，统一以洛阳海关名义对外开展工作。

20日10时15分自曼谷飞抵洛阳的9C8767航班，成为两家单位合并后进行查验的首个对象。在机场醒目的“中国海关”标识旁边，身着海关制服的关员们有条不紊地进行查验工作。旅客进出境原有的8个环节被整合优化为5个环节，同时海关与检验检疫的原旅客通道进行合并，监管检查设备统一使用，行李只接受一次查验，通关处置时间可以节省1/3以上。

两家单位的合并还使我市口岸通关迎来其他一系列新变化：

在通关作业“三个一”方面，统一通过“单一窗口”实现报关报检，对进出口货物全面实施“一次查验”，凭海关放行指令提离货物，实现“一次放行”。在运输工具登临检查方面，原有关检3个监管环节，优化整合为检疫处置、登临检查2个环节，由海关按照对运输工具开展卫生检疫、动植物检疫、登临检查等不同检查要求，安排调度各类专业人员实施作业。

在辐射探测方面，统一使用一套辐射探测设备，进行一次探测。在邮件监管方面，原有的关检17个监管环节，优化整合为邮袋消毒并放射性检查、查验、分流处理等6个环节。在快件监管方面，原有的关检9项监管环节，优化整合为申报、动植物检疫、查验、放行4个环节，作业现场进行整合，设施设备统一安排使用。

在报关报检企业资质注册及对外“一个窗口”办理方面，企业在海关注册登记或备案后，将同时取得报关报检资质。原两家单位对外窗口在同一行政大厅的整合为一个窗口，统一对外办理相关业务。截至当日中午，河南自贸区洛阳片区合并的海关窗口共发出4份报关报检证书。

洛阳海关负责人表示，此次出入境检验检疫队伍转隶海关，是以机构职能优化协同高效为着力点，从而实现通关效率更高、通关成本更低、营商环境更好、监管更严密、服务更优化，尽早让改革的成果惠及我市广大企业和人民。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 任宇）