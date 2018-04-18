男子车陷泥坑正发愁 好心路人助其脱困境

昨日，市民李先生拨打本报热线66778866：前几天，我驾车出去游玩，车轮陷进泥坑出不来，一辆迎面驶来的越野车倒车离开，没多久，那辆越野车绕一大圈又专门回来帮忙，把我感动得无以言表。

昨日，市民李先生拨打本报热线66778866：前几天，我驾车出去游玩，车轮陷进泥坑出不来，一辆迎面驶来的越野车倒车离开，没多久，那辆越野车绕一大圈又专门回来帮忙，把我感动得无以言表。

昨日说起此事，李先生仍很感动。21日下午，他驾车载爱人到伊川县彭婆镇一景区游玩，行经的一条村道因下雨比较泥泞。因为路两边是麦田，李先生担心车打滑滑进麦田里，但在倒车过程中，车右前轮陷进泥坑里出不来。当时雨下得正大，前不着村后不着店，这可咋办？李先生让其爱人驾车，他下来推车，尝试一番后没有成功。

一名热心的面包车司机看到李先生的车被困，过来帮忙，依然没把车推出来。这时，迎面驶来一辆黑色越野车，李先生看到了希望，不料还没等他开口求助，越野车已倒车离开。

面包车司机称回去找根绳索拖车，李先生与爱人在原地等待。令李先生意外和感动的是，之前那辆越野车又回来了，司机是个中年男子，对方专门绕一圈过来帮忙。原来，他到附近一工厂借绳索时，面包车司机也恰好赶到。大家将绳索固定在越野车与李先生的车上，很快就把车拉了出来！

李先生向热心人道谢，并想请他们吃饭，被对方婉拒。“这些热心人连姓名都不肯留下，我想通过晚报感谢他们。”李先生说。（洛阳晚报记者 魏巍）