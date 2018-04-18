洛阳9岁双胞胎外出玩耍迷路 民警找上门家人才知娃丢了

20日，记者从南昌路派出所得知一件事儿：夜里，有对9岁的双胞胎男孩在街头求助，民警驾车把他们送回家时，孩子的父母才得知孩子迷路了。

20日，记者从南昌路派出所得知一件事儿：夜里，有对9岁的双胞胎男孩在街头求助，民警驾车把他们送回家时，孩子的父母才得知孩子迷路了。

“家长的心真够大，晚上11点多了，竟然没发现俩孩子都没在家。”近日，民警向记者讲述了此事的经过：17日晚上11点多，有市民报警称，他下班回家途经南昌路与九都路交叉口时，有两名迷路的男孩向他求助，希望民警到场处置。

民警赶到事发地发现，两个穿着相同浅绿色外套的小男孩站在路边。“俩男孩长得一模一样，我们询问得知他们是对儿双胞胎，俩孩子神情紧张，急得只搓手。”民警说，俩男孩不知道父母的手机号码，也不知道家在哪个小区，但哥哥说他家在洛龙区龙祥商业街附近。

民警进一步询问得知，俩男孩今年9岁，当天下午，他们坐公交车到涧西区的奶奶家玩，傍晚返回时身上的零钱丢了，他们本想步行回家，哪知迷路了。

“我们联系市110联动指挥中心得知，当天没有符合条件的走失报警。男孩说只要把他们送到龙祥商业街，他们就能找到家。”民警说，他们驾驶警车把这对儿双胞胎兄弟送到龙祥商业街后，他们很快找到了家，孩子的父母此时才得知俩孩子迷路了。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）