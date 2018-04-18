洛阳28个家庭荣获“书香之家”称号

记者昨日从市文广新局获悉，首届洛阳市“书香之家”推荐评选活动结果揭晓，我市28个家庭荣获“书香之家”称号。

记者昨日从市文广新局获悉，首届洛阳市“书香之家”推荐评选活动结果揭晓，我市28个家庭荣获“书香之家”称号。

为深入开展全民阅读活动，推动“书香洛阳”建设，我市近期开展了首届“书香之家”评选活动。经过遴选、初审和复核，老城区寇北锁家庭、西工区程书凯家庭等28个家庭被评为首届洛阳市“书香之家”，获得由市文广新局颁发的“书香之家”牌匾。

此次获评“书香之家”的家庭阅读氛围浓厚，阅读成效显著：有的家庭耕读传家，诗书继世；有的家庭爱书惜书，藏书万卷；有的家庭几代同堂共同读书，美名远扬；有的家庭积极投身阅读推广，传播书香。

市文广新局将组织新闻媒体对入选家庭进行广泛深入宣传，通过展现普通家庭的读书故事和感人事迹，激励基层群众积极参与全民阅读，共建“书香洛阳”。（洛阳日报记者 朱艳艳）

>>>>首届洛阳市“书香之家”推荐活动入选家庭名单

1、 郭利强家庭 偃师市致晟东郡

2、 师进通家庭 偃师市教育小区3号楼2单元101

3、 孙 磊家庭 偃师市华夏世纪城

4、 杨福茂家庭 偃师市民主路34号院4号楼1-301室

5、 李卫强家庭 偃师市人民医院家属院

6、 徐 涛家庭 孟津县城关镇会盟大道南苑花园8号楼3单元501

7、 许光明家庭 孟津县大华商贸城紫东苑北栋西门401

8、 李利晓家庭 伊川县职工西区

9、 苗泓水家庭 伊川县城关镇文化路与商都路交叉口

10、赵艳红家庭 伊川县新华书店家属院

11、霍现峰家庭 宜阳县上观乡梨树沟村

12、张长升家庭 宜阳县香鹿山镇甘棠村

13、杨玉卿家庭 洛宁县底张乡古村村

14、温利峰家庭 洛宁县底张乡中高村

15、王国强家庭 汝阳县金凤凰时代小区

16、马清学家庭 栾川县赤土店镇赤土店村北头组

17、申冬辉家庭 栾川县潭头镇潭头村二组

18、程书凯家庭 西工区洛阳市双语实验学校

19、李明强家庭 西工区体育场路8号院

20、杜松长家庭 老城区莲花寺西街12号（市直一小）

21、徐希贤家庭 老城区治安南街8号9号楼4-2号

22、寇北锁家庭 老城区中和巷6号

23、王军建家庭 老城区邙山镇望朝岭村

24、陈天真家庭 瀍河回族区龙泉西沟32号院

25、李全吉家庭 瀍河回族区五股路龙泉社区7号楼3单元302

26、张 征家庭 吉利区双苑社区

27、关慧明家庭 吉利区河阳家园6号楼602室

28、吴文奇家庭 吉利区中原路河阳家园6号1单元302室

