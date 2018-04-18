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“洛阳八大景”有多美？精美手绘图带您领略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 08:52

　　手绘版“洛阳八大景”部分图(受访者供图)

　　芬芳四月，牡丹飘香的洛城再次成为世人关注的焦点。面对五湖四海的朋友，您想如何为他们介绍家乡美景？洛阳80后小伙儿郭光光和他的团队，用精美的手绘图为大家展现洛阳之美。

　　近日，一组绘制精美的“洛阳八大景”手绘图，在微博上被众多网友转载，不少网友纷纷为他们用心宣传家乡的方式点赞。近日，《洛阳晚报》记者在位于西工区棉麻路附近的一个工作室内，见到手绘版“洛阳八大景”的创作团队，请他们讲述背后的故事。

　　创作

　　耗时近一年，希望家乡被更多人了解

　　绿水青山中，飘浮的白云宛若丝带一般，卢舍那大佛耸立在左侧，水中倒映着远处的白园、群山与大桥……

　　龙门山色是手绘版“洛阳八大景”中，郭光光最喜欢的一幅。从最初构思到最后定稿，这张手绘图被反复修改了不下七八次。而整套“洛阳八大景”，郭光光和他的团队更是花了近一年时间来创作。

　　为何想到创作手绘版“洛阳八大景”？郭光光告诉记者，他喜欢旅行，其间他看到苏州、杭州等城市都有宣传城市美景的手绘地图册和明信片。

　　“洛阳有深厚的历史文化积淀，还有良好的发展前景，也应该有展现城市风貌的手绘明信片。‘八大景’是地域文化的一个特殊符号，是人们对家乡景致的礼赞。用它们来代表洛阳，再合适不过。”郭光光说。

　　就这样，郭光光组织团队的人一起，用手中的画笔，制作了这组以“洛阳八大景”为主题的手绘明信片，借此来宣传和推广家乡的历史和文化。

　　福利

　　100套手绘版“洛阳八大景”明信片免费送

　　此次，《洛阳晚报》将联合郭光光和他的团队，为大家免费送出100套“洛阳八大景”明信片。

　　您可关注“微动洛阳”公众号(微信号：weidongluoyang)，留下自己对家乡洛阳的美好祝福，我们将随机抽出100名读者。

　　细说“洛阳八大景”“洛阳八小景”有哪些？

　　“洛阳八大景”包括：龙门山色、马寺钟声、金谷春晴、邙山晚眺、天津晓月、洛浦秋风、平泉朝游、铜驼暮雨。

　　郭光光表示，这些景致记录了洛阳城里的自然风光，也与洛阳的文化历史息息相关。以铜驼暮雨为例，它反映的就是隋唐洛阳城内的铜驼陌里坊。该里坊位于洛水北岸的丰都市附近，清代以后又称铜驼街，在今东关东北一带。隋唐至宋时，这里店铺林立，游人如织。

　　除了“洛阳八大景”，还有“洛阳八小景”。它们是西苑池塘、东城桃李、石林雪霁、午桥碧草、龙池金鱼、瀍壑朱樱、伊沼荷香和关林翠柏。

　　郭光光说，之后，他和团队还将创作一组“洛阳八小景”的明信片，将洛阳的美丽景致用画笔描绘出来。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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