朱温霞入围4月“中国好人榜”候选人

由中央文明办主办、中国文明网承办的“我推荐、我评议身边好人”活动，近日开始进行4月“中国好人榜”网络投票评议，伊川县鸣皋镇鸣皋村村民朱温霞入围“孝老爱亲好人”候选人。

由中央文明办主办、中国文明网承办的“我推荐、我评议身边好人”活动，近日开始进行4月“中国好人榜”网络投票评议，伊川县鸣皋镇鸣皋村村民朱温霞入围“孝老爱亲好人”候选人。

1977年，朱温霞的丈夫郭方舟在水利工程工地遭遇意外摔成植物人。从那时起，朱温霞每天下地干活，照顾孩子，还要给丈夫做饭喂饭、翻身盖被、擦身端尿。她还学会了扎针输液、理发刮脸。从丈夫卧床到去世，朱温霞精心照顾了40年。40年间，朱温霞送走了公婆，拉扯大了孩子，丈夫郭方舟也被照顾得无微不至。“深爱的丈夫平静离去，我如同完成使命一般，内心再无遗憾。”朱温霞说。

“我推荐、我评议身边好人”活动每月举办一次，由中国文明网按照“助人为乐”“见义勇为”“诚实守信”“敬业奉献”“孝老爱亲”五个类别，对全国各地推荐的候选人事迹进行集中展示宣传，接受网友评议投票后公布“中国好人榜”。今年4月共有313位身边好人入围候选人。（洛阳日报记者 孟山）