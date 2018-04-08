洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

朱温霞入围4月“中国好人榜”候选人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 08:55

　　由中央文明办主办、中国文明网承办的“我推荐、我评议身边好人”活动，近日开始进行4月“中国好人榜”网络投票评议，伊川县鸣皋镇鸣皋村村民朱温霞入围“孝老爱亲好人”候选人。

　　1977年，朱温霞的丈夫郭方舟在水利工程工地遭遇意外摔成植物人。从那时起，朱温霞每天下地干活，照顾孩子，还要给丈夫做饭喂饭、翻身盖被、擦身端尿。她还学会了扎针输液、理发刮脸。从丈夫卧床到去世，朱温霞精心照顾了40年。40年间，朱温霞送走了公婆，拉扯大了孩子，丈夫郭方舟也被照顾得无微不至。“深爱的丈夫平静离去，我如同完成使命一般，内心再无遗憾。”朱温霞说。

　　“我推荐、我评议身边好人”活动每月举办一次，由中国文明网按照“助人为乐”“见义勇为”“诚实守信”“敬业奉献”“孝老爱亲”五个类别，对全国各地推荐的候选人事迹进行集中展示宣传，接受网友评议投票后公布“中国好人榜”。今年4月共有313位身边好人入围候选人。（洛阳日报记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605