李新毅：与别人分享生的希望（最美洛阳人）

昨日，站在记者面前的李新毅面色红润，神采奕奕。1月9日，这名25岁小伙儿为一名危重女患者捐献了造血干细胞。“医生说接受捐助者需接受三个月的抗排异治疗。现在已经过去三个多月了，希望她能重获新生，快乐地拥抱阳光。”李新毅说。

昨日，站在记者面前的李新毅面色红润，神采奕奕。1月9日，这名25岁小伙儿为一名危重女患者捐献了造血干细胞。“医生说接受捐助者需接受三个月的抗排异治疗。现在已经过去三个多月了，希望她能重获新生，快乐地拥抱阳光。”李新毅说。

李新毅是国网嵩县供电公司的一名普通职工，去年10月的一天，李新毅接到河南省红十字会打来的“配型成功”电话，让他想起五年前上大学时成为造血干细胞捐献志愿者的事情。

“电话里说武汉有一名28岁的危重女患者急需救治，问我是否愿意捐献造血干细胞。”李新毅不假思索就答应了。

李新毅是家中独子。“知道他的这个决定时，他妈妈心疼得都哭了，我们对捐献不是很了解，很担心会对孩子身体造成影响。”李新毅的父亲李宁坦言。

为打消父母的疑虑，李新毅从网上查阅了大量资料，还让学医的表姐一起做父母的工作。1月9日上午8时许，李新毅进入河南省人民医院细胞采集室，4个多小时后，从他血液里采集提取的249毫升造血干细胞混悬液被火速送往武汉。在家短暂休养后，李新毅很快恢复了正常工作。

在同事们眼中，李新毅忠厚老实，待人热情诚恳。“我的半条命是他捡回来的。”李新毅的同事、28岁的张斌说。他俩都是2014年7月入职的，当年12月的一个深夜，张斌突发急症，头晕眼花、站立不稳，李新毅赶紧拦了一辆出租车把张斌送到医院，并一直陪护到天明。“我是新乡人，刚来洛阳不到半年，人生地不熟。多亏了李新毅，我俩好似亲兄弟。”张斌感激地说。

虽然李新毅不太健谈，但是了解他的人都说他是个“暖男”：每次冬天扫雪，他总是冲在最前面，把那些难以清扫的路段承包下来，一干到底不用替换；每次扶贫慰问，他总是额外从家里带一些物品给困难户送去。

李新毅上初中时就喜欢上了文言文，这次捐献造血干细胞，李新毅用文言文写了一封勉励信，让医生带给那位受助的女患者。“用白话表达，有些说不出口，用文言文显得委婉些。”李新毅说，他希望通过自己的经历让更多的人认识和了解捐献造血干细胞，让更多亟待救助的人看到生的希望。（洛阳日报记者 孟山）