洛阳一八旬老人瘫坐路边两小时 警民齐心帮忙找家人

昨日，市民杜先生拨打本报热线66778866给记者说了一件事儿：一位80多岁的老人在马路边坐了两个多小时，把想帮助他的热心人急坏了。

昨日，市民杜先生拨打本报热线66778866给记者说了一件事儿：一位80多岁的老人在马路边坐了两个多小时，把想帮助他的热心人急坏了。

环卫工杜先生负责维护天津路与浅井西路交叉口附近的一个公厕。21日傍晚，杜先生发现有位老人坐在公厕旁边的马路边上，他以为老人在歇脚就没太在意。两个多小时后，老人还坐在道牙上，杜先生就上前询问情况。

“我问老人需要帮助不，哪知他竟回答‘我家在瀛洲新村’，问他叫啥名字，他还是回答‘我家在瀛洲新村’。”杜先生说，老人语气微弱，手臂上还扎有留置针，担心老人发生意外，他赶紧拨打110。

处警的南昌路派出所民警孙警官说，因跟老人沟通困难，他们只得带着老人到瀛洲新村附近寻找，希望通过熟人找到老人的家人，但一番寻找后无果。同时，民警还向市110联动指挥中心查询得知，没有符合条件的警情。

孙警官说，因一时找不到老人的家人，他们就让老人待在警车上取暖。当晚10点多，市110联动指挥中心接线员反馈，有人报警寻找从医院走失的父亲。经三方通话，民警确认报警人正是老人的儿子。

很快，老人的儿子到场将老人接回。民警说，他们了解到老人今年84岁，在天津路上一家医院住院多日，老人的儿子推测可能是父亲在医院待久了想出来透透气，这才偷偷离开了医院。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）