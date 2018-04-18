洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一八旬老人瘫坐路边两小时 警民齐心帮忙找家人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-24 09:27

　　昨日，市民杜先生拨打本报热线66778866给记者说了一件事儿：一位80多岁的老人在马路边坐了两个多小时，把想帮助他的热心人急坏了。

　　环卫工杜先生负责维护天津路与浅井西路交叉口附近的一个公厕。21日傍晚，杜先生发现有位老人坐在公厕旁边的马路边上，他以为老人在歇脚就没太在意。两个多小时后，老人还坐在道牙上，杜先生就上前询问情况。

　　“我问老人需要帮助不，哪知他竟回答‘我家在瀛洲新村’，问他叫啥名字，他还是回答‘我家在瀛洲新村’。”杜先生说，老人语气微弱，手臂上还扎有留置针，担心老人发生意外，他赶紧拨打110。

　　处警的南昌路派出所民警孙警官说，因跟老人沟通困难，他们只得带着老人到瀛洲新村附近寻找，希望通过熟人找到老人的家人，但一番寻找后无果。同时，民警还向市110联动指挥中心查询得知，没有符合条件的警情。

　　孙警官说，因一时找不到老人的家人，他们就让老人待在警车上取暖。当晚10点多，市110联动指挥中心接线员反馈，有人报警寻找从医院走失的父亲。经三方通话，民警确认报警人正是老人的儿子。

　　很快，老人的儿子到场将老人接回。民警说，他们了解到老人今年84岁，在天津路上一家医院住院多日，老人的儿子推测可能是父亲在医院待久了想出来透透气，这才偷偷离开了医院。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605