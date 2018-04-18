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洛龙区安乐镇曙光村党总支：集体生日会 情暖老人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 08:55

　　近日的一个上午，洛龙区安乐镇曙光村文化广场活动室里，不时传出欢声笑语——33位4月出生的老人坐在一起吃蛋糕、看节目、拉家常，一场特殊的集体生日聚会热热闹闹地进行。

　　上午10时许，老人们陆续来到生日会现场。

　　“老姐姐，好久没见，你也来了。”

　　“是啊，咱俩等会儿坐一块儿，好好说说话。”

　　上了年纪后，不少老人出门少了，跟朋友们见面叙旧的机会也少了。这次相聚让大家都格外高兴。

　　曙光村党总支书记杨少灵说，给村里的老人们过集体生日，是今年村党总支弘扬尊老爱老优秀传统美德的一项新举措。村党总支对全村60岁以上的400多位老人的生日进行了汇总，定于每月初为当月过生日的老人集体庆祝。

　　为了办好生日会，村委会的工作人员打扫卫生、预订蛋糕、布置场地。活动现场，工作人员将水果、点心摆上桌，把生日蛋糕切好端给每一位老人。

　　在大家一起吃蛋糕之时，曙光村舞蹈队和村里幼儿园的小朋友为老人们奉上了舞蹈表演，村卫生室医生为老人们做了保健和常见病预防的讲座。

　　看着舞蹈队和孩子们的表演，老人们乐得合不拢嘴。快乐的时光过得很快，临近中午，生日会结束，老人们还意犹未尽地聊着天，脸上满是幸福的神情。临走时，他们还领到了村党总支为他们准备的生日礼物——每人10斤鸡蛋。

　　“我们以前在家都没过过生日，没想到年龄大了还有人惦记着我们，把我们聚在一起吃蛋糕、看节目，一块儿过生日。现在村里敬老爱老的风气也越来越好了。”今年62岁的潘灵娥说，在这场集体生日会上，最温暖她心窝的不是蛋糕，也不是礼物，而是党总支对老人们的尊重与关爱。

　　“党的领导好，让我们能享受到幸福的晚年。”今年65岁的李军灵说，“这两年，村党总支办了很多惠民利民的实事，硬化生产道路、修建文化广场、整治村容村貌，每逢过年过节都给村里的老人送礼物，还资助村里的大学生……”

　　“今后的日子一定会越过越好！”李军灵说。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 张俊望）
[ 责任编辑：席倩倩]
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