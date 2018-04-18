洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

惊！花蛇闯入31楼住户家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-24 09:00

　　

绘图雅琦

　　近日，市民冯女士给记者说了一件事儿：我在阳台上晾衣服，忽然发现墙角有条半米长的花蛇，吓了一跳，不知道它是咋爬到31楼的。

　　冯女士住在涧西区辽宁路一高层小区31楼。19日下午，她无意间发现那条花蛇后赶紧退回屋里，还反锁了通往阳台的推拉门，并拨打110求助。

　　辖区派出所民警和涧西消防大队太原路中队的消防队员相继赶到现场。“这条花蛇身长约50厘米，有成人大拇指粗细。”消防队员说，当时花蛇在地板上盘着不动，但不时昂头吐芯子发出咝咝声。

　　一名消防队员戴上橡胶手套抓住了蛇的颈部，把它放到一个编织袋里。在检查阳台内外无异常后，消防队员撤离现场，并把蛇带到野外放生。“这条花蛇正在蜕皮，我们推测它可能早就‘潜伏’到冯女士家里了。”消防队员说。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 丁松）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605