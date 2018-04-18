惊！花蛇闯入31楼住户家

近日，市民冯女士给记者说了一件事儿：我在阳台上晾衣服，忽然发现墙角有条半米长的花蛇，吓了一跳，不知道它是咋爬到31楼的。

绘图雅琦

近日，市民冯女士给记者说了一件事儿：我在阳台上晾衣服，忽然发现墙角有条半米长的花蛇，吓了一跳，不知道它是咋爬到31楼的。

冯女士住在涧西区辽宁路一高层小区31楼。19日下午，她无意间发现那条花蛇后赶紧退回屋里，还反锁了通往阳台的推拉门，并拨打110求助。

辖区派出所民警和涧西消防大队太原路中队的消防队员相继赶到现场。“这条花蛇身长约50厘米，有成人大拇指粗细。”消防队员说，当时花蛇在地板上盘着不动，但不时昂头吐芯子发出咝咝声。

一名消防队员戴上橡胶手套抓住了蛇的颈部，把它放到一个编织袋里。在检查阳台内外无异常后，消防队员撤离现场，并把蛇带到野外放生。“这条花蛇正在蜕皮，我们推测它可能早就‘潜伏’到冯女士家里了。”消防队员说。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 丁松）