“铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力

昨日上午，来自辽宁的800多名游客乘坐专列来洛，开启为期两天的赏花之旅。这是今年牡丹文化节期间我市迎来的第13趟旅游专列。

游客乘旅游专列来洛

核心提示

昨日上午，来自辽宁的800多名游客乘坐专列来洛，开启为期两天的赏花之旅。这是今年牡丹文化节期间我市迎来的第13趟旅游专列。

实施旅游营销提升行动，是国际文化旅游名城建设的重要任务。近年，我市积极创新旅游营销思路，把旅游专列作为“引客入洛”的有效手段，越来越多的旅游专列来洛，在推动我市旅游业和铁路客运业融合发展的同时，也进一步提升了洛阳旅游的知名度和影响力。

1 为旅游市场注入新活力

“常听朋友说洛阳的牡丹漂亮，早就想来看看了。”昨日上午，乘旅游专列来洛的沈阳游客陈征远兴奋地说。

组织该旅游专列的旅行社负责人表示，随着洛阳牡丹文化节的影响越来越大，对游客的吸引力也越来越强。今年牡丹文化节期间，该旅行社在辽宁、贵州等地推出洛阳旅游专列，游客报名十分踊跃。

“一辆旅游巴士最多装载30人到40人的团队，而一趟旅游专列带来的旅客是巴士的10倍以上。”市旅发委相关负责人表示，今年牡丹文化节期间，已有来自四川、广西、云南、广东等地的13趟旅游专列相继开行到洛阳，平均每趟旅游专列能带来约600名游客，为我市旅游市场注入了新活力。旅游专列不仅为目的地市场带来丰富的客源，还可以在客源地产生较大的轰动效应，为后续客源开发打下更好的基础。

2 精准营销拓展旅游市场

旅游专列具有定时、定点、定线等特点，可以发挥“一线多游”的优势，即一条旅游线路可以提供多种旅游选择。

近年，我市旅游部门积极开展精准营销，把旅游专列作为“引客入洛”的有效手段。2016年11月，市旅游部门与中国铁道旅游联盟签订了旅游战略合作协议，在宣传营销、旅游专列入洛等方面进行合作，助力洛阳旅游业和铁路客运业融合发展。

市旅游部门还出台奖励政策，鼓励我市旅游企业开拓旅游专列市场，同时做好洛阳旅游客源地市场营销，在途经洛阳的高铁和普通列车上投放洛阳旅游宣传品等。

越来越多的旅游专列来洛，在巩固我市原有客源市场的同时，广东、广西、辽宁等中远程客源市场得到进一步拓展。通过旅游专列的宣传推广，一些城市的旅行商纷纷来洛进行深度踩线，开发相关旅游产品。

3 丰富手段叫响旅游品牌

市旅发委相关负责人表示，我市在做好旅游专列营销的同时，还将继续创新营销模式，多元化宣传推介洛阳旅游，叫响洛阳旅游品牌，助力国际文化旅游名城建设。

积极开展境外营销。加强与联合国世界旅游组织、亚太旅游协会等国际旅游组织的联系与合作，邀请国际旅游组织有关人士、境外旅行商等来洛考察，借助其平台推介洛阳，进一步提升洛阳旅游海外影响力。

加强新媒体营销。综合运用微博、微信、微视频等新兴媒体和社交网络，做好线上旅游营销活动，运营好洛阳旅游官方旗舰店，着力发展“线上订单、线下旅游”的旅游产品销售新模式。

强化区域旅游合作。加强与“一带一路”沿线城市合作，共同策划开展旅游营销活动，建立区域旅游发展机制，促进区域旅游产业联动发展。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）