来城市会客厅，欣赏“最美阅读瞬间”

腹有诗书气自华，阅读让人美丽。昨日是世界读书日，书香洛阳“最美阅读瞬间”摄影大赛颁奖仪式暨优秀作品展开幕仪式在城市会客厅举行。

市民观看展览

腹有诗书气自华，阅读让人美丽。昨日是世界读书日，书香洛阳“最美阅读瞬间”摄影大赛颁奖仪式暨优秀作品展开幕仪式在城市会客厅举行。

此次大赛由市文广新局、洛阳日报报业集团共同主办，市少年儿童图书馆、洛阳晚报承办，旨在邀请广大市民分享最美阅读时光，为建设“书香洛阳”营造良好氛围。历时近一个月的比赛，吸引了全市众多摄影爱好者的踊跃参与，共收到600余幅参赛作品。

收到的作品中，既有孜孜不倦的老人，也有牙牙学语的孩童，图书馆、书店、校园、家里、公园……都留下市民读书的身影，反映了广大市民丰富的阅读生活。经过专业评审，从600余幅作品中评选出100幅优秀作品，在城市会客厅进行展出。其中优中择优，又评出一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名，以及最佳创意奖、最佳色彩奖、最佳构图奖等奖项。

此次作品展将持续至4月30日，感兴趣的市民可以到城市会客厅免费观赏。

需要提醒您的是，自本月起，城市会客厅入口由洛阳会展中心北门改到了洛阳会展中心南广场的玻璃房，敬请留意。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 高山岳 李卫超/图）