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公益狂人雷雷的学雷锋之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 08:13

　　“近期工作安排：为我省唯一以雷锋名字命名的小学——平顶山市雷锋小学送图书；与济源市学雷锋标兵交流……”这是我市一名学雷锋志愿者的工作日志。

　　他叫雷进宏，今年49岁。近日，我们见到他时，他刚从平顶山市雷锋小学回来。当天，他为该小学送去图书《雷锋日记》《雷锋故事》各50本。熟悉他的朋友都叫他雷雷，他是一个公益狂人，也是公益事业的受益者。

　　雷雷将公益行动真正当成事业，起因是一场让他不愿回忆的家庭巨变。

　　“婚姻出了问题，孩子学习也出了问题，长期喝酒导致身体也出了问题，那时候的生活一团糟。”雷雷说，那几年，他几乎无法正常入睡，长期失眠让他严重精神衰弱，感觉生活失去了目标和意义。

　　机缘巧合之下，他认识了一名学雷锋组织的成员，并萌生了在洛阳成立一个学雷锋组织的想法，想借此冲淡生活带给他的悲伤。

　　之后，雷进宏和几名热心公益的朋友自发成立了洛阳市雷锋精神研究会。“自从全身心投入公益事业，我失眠的症状轻多了。”雷雷说，他是公益事业的受益者。

　　洛阳市雷锋精神研究会成立后，他先后资助了洛宁县和涧西区的两名贫困女童；牡丹文化节期间，他到各景点给游客当导游；2013年7月，《洛阳晚报》报道宜阳瓜农半车西瓜却换来500元假币的消息，雷雷第二天一早就找到这名瓜农，买了1000多元的西瓜；去年7月，在看到《洛阳晚报》卖瓜联盟的消息后，他又主动为瓜农送去500个馒头，并连续送了一周；去年2月，《洛阳晚报》报道了“拾荒叔”想给市民写春联的消息后，他主动为“拾荒叔”提供了笔墨纸砚等工具，帮他圆了梦……

　　因为学雷锋，雷雷名声渐大，收获了不少荣誉。2004年，他被团市委评为“优秀志愿者”，2006年被团省委评为河南省“时代先锋”，2012年被评为洛阳市公益活动十大“爱心使者”，2013年被市委宣传部评选为“最美洛阳人”……

　　雷雷说，每个人都要有信仰，雷锋精神就是我的精神支柱。等我老了，组织不动活动了，就当个背包客，继续传播雷锋精神，传递洛阳人的真善美。（洛阳晚报记者 连漪）
[ 责任编辑：史戎戎]
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