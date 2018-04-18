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喜鹊灯架上搭窝对路灯照明有影响？听听专业人员怎么说......
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-24 08:58

一只喜鹊正往灯架上的窝里衔树枝

　　“王城大道上好几个路灯灯架上有喜鹊搭窝，会不会影响路灯照明？”近日，《洛阳晚报》记者在微信朋友圈看到有朋友晒喜鹊窝的照片。记者实地查看发现，该路段的路灯灯架上确实有喜鹊在搭窝。那么，喜鹊为什么选择在这些路灯灯架上搭窝？这对路灯照明有没有影响？记者对此进行了采访。

　　发现

　　王城大道路灯灯架上

　　有喜鹊搭窝

　　20日9时许，记者在王城大桥南头看到，王城大道两侧分列着高大的路灯，与王城大桥上的路灯造型有所区别，其中一个路灯灯架上，有一个正在搭建的喜鹊窝，树枝从灯架的空隙处伸出，稍显凌乱。记者看到，两只喜鹊正往路灯灯架内衔树枝，路灯下方的空地上散落着10余根树枝。

　　记者沿着王城大道向南，在王城大道太康路至开元大道段看到，更多的喜鹊在路灯灯架上搭窝。环卫工人雷师傅说，他负责该路段的卫生，已经在此工作两年多，记不清喜鹊窝何时出现在这里。

　　“可能是王城大道的绿化树被移走，喜鹊才选择在这些路灯灯架上搭窝吧。”雷师傅说，除了偶尔有树枝和鸟粪从喜鹊窝里掉下来，其他没有啥影响。

　　记者数了一下，王城大道王城大桥南至关林路段两侧的路灯灯架上有十几个喜鹊窝。

　　回应喜鹊窝不影响路灯照明

　　记者拨打市城市照明灯饰管理处便民服务热线咨询得知，王城大桥南的王城大道两侧路灯是在2017年年初更换的。

　　“喜鹊窝搭在灯架上，不影响路灯照明，一般不会有安全隐患。”市城市照明灯饰管理处工作人员说，如果发现有喜鹊窝搭在灯具上影响到路灯散热，他们会安排工作人员将喜鹊窝移除。

　　该工作人员说，市区大部分路灯的灯架造型比较简单，不具备喜鹊在上面搭窝的条件。目前，市城市照明灯饰管理处设有东城、西城、新区、伊滨4个路灯维护所，每天晚上都会安排工作人员对路灯进行巡视、维修。

　　说法

　　喜鹊搭窝说明附近

　　生态环境好

　　市林业局湿地处鸟类专家王文博说，喜鹊一般选择在高大的树木上搭窝，现在之所以在路灯灯架上搭窝，推测是附近没有合适的地方搭窝。

　　“喜鹊繁殖期一般在4月到6月，它们只有在繁殖时才会搭窝，其他时间不会在窝里久居。”王文博说，这些喜鹊窝远看像一堆凌乱的树枝，实则非常精巧，它的外层由枯树枝夹杂着枯草构成，内层由细枝条和泥土构成，窝里垫有草根、羽毛等柔软物。

　　喜鹊为何钟情此处的路灯灯架？王文博说，喜鹊和乌鸦一样，都很聪明，它们搭窝时会选择食物丰富、环境优美的地方，该段王城大道距洛河和景观渠不远，附近还有许多游园，生态环境非常好。

　　“路灯的高度能让喜鹊放心在上面安家，车辆和行人对它们也不会造成很大的干扰。”王文博说，眼下，喜鹊等鸟类已进入繁殖期，请大家不要捅鸟窝、掏鸟蛋，爱护鸟类。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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