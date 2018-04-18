洛阳高新区丰润路社区：“四点半学校” 让孩子放学有了好去处

日前，记者在高新区徐家营办事处丰润路社区“四点半学校”看到，一群大学生志愿者和孩子们玩得不亦乐乎。这些志愿者既是孩子们的良师，又是他们的益友。

两名大学生志愿者带着孩子们做游戏

日前，记者在高新区徐家营办事处丰润路社区“四点半学校”看到，一群大学生志愿者和孩子们玩得不亦乐乎。这些志愿者既是孩子们的良师，又是他们的益友。

“哥哥，你来啦，我们先玩一会儿吧！”在该社区，“四点半学校”的孩子们对来自河南科技大学的志愿者游鑫说。

志愿者王迁迁给一个孩子辅导作业

孩子们签到后，游鑫和同伴王迁迁开始给他们辅导作业。孩子们做完作业之后，游鑫还会带他们做游戏。当家长们来到“四点半学校”，在签到本上签完字，就可以把各自孩子带回家了。

“这个学校非常好，解决了我下班才能接孩子的难题，我家孩子来这里已经快4年了。”四年级学生关玉龙的家长关先锋说，自己每天下午5点半才下班，而孩子下午4点多就放学了，放学后可直接到社区“四点半学校”写作业。

家长接孩子时在签到本上签字

最后一个孩子被接走了，游鑫和同伴们开始整理桌椅板凳，打扫卫生，在签到本上写下志愿服务心得体会后才离开。

据了解，丰润路社区从2009年起开展“四点半学校”的试点工作。2010年，该社区牵手河南科技大学机电工程学院青年志愿者协会，组建了“快乐四点半”大学生志愿服务队。每年，有200余名大学生志愿者利用课余时间到“四点半学校”辅导孩子们做作业，还利用节假日和孩子们一起开展各种主题活动。

志愿者游鑫教孩子们认识植物

2014年，在河南科技大学机电工程学院读书的游鑫，从学长手里接过志愿服务的接力棒，成为“四点半学校”的一名志愿者。从此，他每周三下午都会到该社区从事志愿服务。

“我快毕业了，志愿服务也快结束了，不过还会有更多学弟学妹继续到这里服务，让‘四点半学校’一直延续下去。”游鑫说。

这位家长带着孩子愉快离开“四点半学校”

记者从市民政局了解到，今年9月底之前，我市首批将建成不少于80个规范社区，其中社区儿童服务中心是规范社区建设的一项内容。社区儿童服务中心要以社区为依托，整合志愿者等多方资源，为孩子和家长们提供“四点半学校”(也称“四点半课堂”)等服务。（洛阳晚报记者 张怡熙 文/图）