洛阳天气：今天阴天间多云 最高气温18℃

今天阴天间多云，东北风3级左右，气温12℃到18℃；明天多云到阴天，偏西风3级左右，气温13℃到21℃。

刚刚过去的双休日，小记在家门口的农贸市场买到了新鲜的洋槐花。洋槐花和香椿叶一样，是春天应季的美味。

著名女作家张抗抗这样描述洋槐——

“洋槐在春天，似乎比其他的树都沉稳些。杨与柳都已翠叶青青，它才爆发出米粒大的嫩芽：只星星点点的一层隐绿，悄悄然绝不喧哗。又过了些日子，忽然就挂满了一串串葡萄似的花苞，又如一只只浅绿色的蜻蜓缀满树枝——当它张开翅膀跃跃欲飞时，薄薄的羽翼在春日温和的云朵下染织成一片耀眼的银色。”

“那个清晨你会被一阵来自梦中的花香唤醒，那香味甘甜淡雅、撩人心脾，却又若有若无。你寻着这馥郁走上阳台，你的身子为之一震，你的眼前为之一亮，顿时整个世界都因此灿烂而壮丽：满满的一树雪白，袅袅低垂，如瀑布倾泻四溅。银珠般的花瓣在清风中微微荡曳，花气熏人，人也陶醉。”

告别一场春雨，气温正逐渐回升。市气象台预计，本周我市降水量偏少，平均气温略偏高，周极端最高气温29℃。周内受冷空气影响，多云天气日数较多，周内大气污染扩散条件较好。

今明两天天气预报如下：今天阴天间多云，东北风3级左右，气温12℃到18℃；明天多云到阴天，偏西风3级左右，气温13℃到21℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)