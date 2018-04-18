洛阳市首届高校龙舟对抗赛精彩落幕

4月22日，2018年洛阳市首届高校龙舟对抗赛在体育场中心湖举办，河南科技大学体育学院、洛阳理工学院、河南林业职业学院、洛阳职业技术学院四所院校共派出16支参赛队伍参赛。 4月22日，2018年洛阳市首届高校龙舟对抗赛在体育场中心湖举办，河南科技大学体育学院、洛阳理工学院、河南林业职业学院、洛阳职业技术学院四所院校共派出16支参赛队伍参赛。最终河南林业职业学院1队获得男子12人龙舟200米直道竞速赛一等奖，河南科技大学4队获得女子12人龙舟200米直道竞速赛一等奖。其余未获奖赛队纷纷表示一定会继续努力，争取在下次比赛中获得更好的成绩。 赛龙舟是一个有着悠久历史的传统体育运动项目，在我国有着广泛的群众基础。洛阳市首届高校龙舟对抗赛，是全市各大院校的同学们首次组队参加龙舟赛事，赛事不仅展示传统文化，还体现了同学们的青春活力，参赛大学生在比赛中也凝聚了深厚的友谊。