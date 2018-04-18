洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“重工”升“高工”（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 人民日报 2018-04-23 11:35

　　 从“蛟龙号”关键构件及重要设备的打造，到“天宫”和“神舟”某设备框架的研发，中国船舶重工集团公司725研究所的科研成果，服务支撑着国家重大高新项目，也促使其所属企业和相关产业向高新技术转型，研究所总收入10年增长30多倍。

　　河南洛阳是重工业基地，让洛阳“重工”升级为洛阳“高工”，是洛阳转型发展、提质增效的重头戏。洛阳生产的高科技产品助力首艘国产航母入水、力推“天舟一号”升空……“洛阳创新”亮点频现，是洛阳实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，构建现代创新体系取得的硕果。

　　创新主体培育拿出实招。《洛阳市培育创新型企业实施办法》的出台，为实现创新主体倍增提供有力抓手。洛阳还将建立创新龙头企业、高新技术企业、科技小巨人企业培育库，遴选100家以上成长性好、创新优势明显的企业入库培育，引导各类创新资源向企业集聚，加快形成创新龙头企业引领、高新技术企业带动、科技型中小企业支撑的创新型企业集群发展体系。

　　“这个机器人不仅能防爆、消防、灭火，还能侦察！”来自中信重工机械股份有限公司的特种机器人，成为市场“宠儿”。作为首批省级创新龙头企业，中信重工高起点进军机器人产业，致力于特种机器人的开发应用，打造国内最大的特种机器人研发与产业化基地。

　　因“重”而名、向“新”而生、登“高”更强，中航光电等8家企业跻身首批省级创新龙头企业行列，数量居河南首位。2017年，洛阳规模以上工业增加值1482.8亿元，同比增长8.7%，六大高成长性制造业实现增加值662.9亿元，同比增长11.7%。

　　创新平台建设持续发力。2017年，洛阳相继出台加快科技企业孵化器发展实施办法(试行)、加快专业化众创空间发展实施办法(试行)等政策，大幅提高对新获批的国家级、省级创新平台奖励资金额度，配套完善众创孵化载体建设奖励扶持政策，2017年新增创新平台数量是2016年的3倍，国家、省、市三级创新平台载体梯次建设格局正逐步形成。(人民日报记者 任胜利)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 清清黄河水 注入洛阳邙山渠
  • 一季度洛阳经济实现“开门红” 全市GD...
  • 世界古都论坛发布《洛阳宣言》
  • 洛阳特大轴承建功特大舰船
  • 洛阳站启用新自动取票处 取票不用再过...
  • 外国游客来洛画牡丹引路人惊叹
  • 洛阳国家大学科技园二期项目预计7月交...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 研...
  • “牡丹13号”近期将在洛阳地铁1号线“...
  • “洛阳玻璃”再创浮法玻璃世界最薄纪录
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    外国游客来洛画牡丹引...
    守住根 传承魂 惠及民...
    世界古都论坛专家：找...
    清清黄河水 注入洛阳邙...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605