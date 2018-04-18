洛阳“广电小品戏剧周” 6天6场演出等您来赏

洛阳“广电小品戏剧周”5月4日至5月9日在洛阳广播电视台举办，深圳市小品话剧团倾情演出，6天6场演出，让你尽情欣赏。
洛阳“广电小品戏剧周”5月4日至5月9日在洛阳广播电视台举办，深圳市小品话剧团倾情演出。6场经典剧目强势登陆洛阳，红遍深圳的《军哥剧说》系列剧每晚20点整在洛阳广播电视台一号演播厅闪亮上演。
深圳小品话剧团来洛演出演员阵容
该系列小品话剧均为励志大剧，国家文化服务体系示范剧目，6天6场演出，让你尽情欣赏。
深圳市小品话剧团来洛演出安排表
票务地址：洛阳广播电视台一号演播厅1017室
洛阳广播电视台新闻广播3022室
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