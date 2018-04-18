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国家千人计划集成电路专家小组洛阳工作站将成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 09:29

　　21日，市城乡一体化示范区与国家千人计划集成电路专家小组、科新网通科技有限公司共同签约，将成立国家千人计划集成电路专家小组洛阳工作站。

　　国家千人计划集成电路专家小组成立于2017年，是国家千人计划项目引进的集成电路专家发起和组成的科技团体。该小组负责与各地方政府开展协作，对高科技企业进行指导和帮助，助推集成电路方面的最新科研成果引进、研发、转化，助力项目落地及人才引进等方面的工作。

　　国家千人计划集成电路专家小组洛阳工作站成立后，将有针对性地引进一批海外集成电路高层次人才，为我市相关招商引资项目提供人才支持、技术支持。

　　签约后，我市为国家千人计划集成电路专家小组洛阳工作站(筹)进行揭牌，并为20位集成电路领域专家颁发了国家千人计划集成电路专家小组洛阳工作站首批专家聘书。

　　市城乡一体化示范区管委会副主任曾丹梅等参加相关活动。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 张磊）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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