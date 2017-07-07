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在洛工作的外地人咋办理旅游年票？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-23 09:28

　　-本期关注：

　　“在洛工作的外地人咋办理旅游年票啊？”日前，朱先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他已在洛阳工作一年多，近期想办理一张旅游年票，不知道该准备哪些证明材料。近日，《洛阳晚报》记者就朱先生的问题向市旅游年票管理办公室进行咨询。

　　-听您倾诉：

　　朱先生是焦作人，目前在我市一家公司上班。“我已在洛阳工作一年多了。”朱先生说，他大学就是在洛阳上的，大学期间，他每年都会拿着学生证办理旅游年票，到龙门石窟、白马寺等一些景点游玩。现在，他想在牡丹文化节期间，再办理一张旅游年票。

　　不过，朱先生听说外地人办理旅游年票，需要符合一定的条件，且需要携带相关证明材料才能办理。他想知道，像他这样在洛阳长期居住与工作的人，如何办理旅游年票。“我其实已在洛阳买了房，以后算是洛阳人了。”朱先生笑着说，不知拿着购房合同办理旅游年票行不行。

　　-所跑单位：

　　市旅游年票管理办公室

　　-跑腿经历：

　　近日，记者针对朱先生的疑问，向市旅游年票管理办公室进行咨询。市旅游年票管理办公室工作人员说，办理旅游年票跟房子没关系，持购房合同是无法办理旅游年票的。

　　那么，办理旅游年票需要准备哪些材料？工作人员说，若办理者是我市户籍人员(含县区)的话，可持本人身份证原件直接到各年票发售点办理；在洛大中专院校(国家承认学历，经教育部门备案的正规院校)的学生，凭本校学生证及身份证原件，也可直接办理旅游年票。

　　“非洛阳市户籍人员，但在洛阳长期工作或居住满一年的，满足一定条件均可办理旅游年票。”工作人员说，办理者在洛阳行政事业单位或大型国有企业上班，可让所在单位开具在职证明，然后带上该证明及身份证原件到年票发售点办理；办理者在洛阳长期居住的，可到所居住地街道办事处，开具一年以上的长期居住证明，带上该证明及身份证原件进行办理。

　　此外，若办理者已持有我市的居住证，且居住证在有效期内的，本人可携带居住证及身份证原件办理旅游年票。工作人员说，朱先生符合第二种情况，他可先到居住地街道办事处开具长期居住证明，再去办理旅游年票。

　　记者得知，目前，办理旅游年票的费用保持不变，依然是60元，办理成功后第五日生效，有效期为一年，持有者可在年票有效期内，不限次数到旅游年票景区参观游览(每个景区每天限用一次)。需要注意的是，持有者到景区旅游，除了要携带旅游年票，还须携带办理年票时准备的相关证件或证明，进门时主动出示接受验证。

　　工作人员说，按照今年牡丹文化节赏花优惠政策，持旅游年票可到王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园和国家牡丹园赏花。

　　如果旅游年票不慎丢失怎么办？工作人员说，丢失、损毁补票须到市旅游年票管理办公室办理，仅收取5元工本费。

　　-办事结果：

　　朱先生已了解相关政策，有时间就去办事处开长期居住证明，然后再办理旅游年票。

　　-诉求人评价：

　　感谢记者热心帮忙咨询。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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