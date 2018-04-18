"洛阳六旬老人终圆影视梦”续：励志故事引网友关注

年近七旬还有梦！67岁杜松叶考上北京电影学院，成为目前该校年龄最大学生一事火了。18日，本报版刊发《67岁考入北影，洛阳人杜松叶终圆“影视梦”》后，不少媒体跟进报道。

年近七旬还有梦！67岁杜松叶考上北京电影学院，成为目前该校年龄最大学生一事火了。18日，本报刊发《67岁考入北影，洛阳人杜松叶终圆“影视梦”》后，不少媒体跟进报道。

“励志！正能量满满！”“人的追求与年龄无关，加油点N个赞！”“一辈子的梦终于实现了，加油！”《洛阳晚报》新媒体平台刊发杜松叶67岁考入北影的励志故事后，全网阅读量目前已超过30万，不少网友跟帖给她点赞，称她是“励志大妈”。

“从18号晚报报道以来，我的电话就没停过，全是朋友打来的，还有人通过微信和QQ祝贺我出名了。”杜松叶笑着说，《洛阳晚报》的影响力太大了，远在外地、多年不见的朋友通过网络看到消息后，也联系上她。

杜松叶说，小区里有一个比她大4岁的邻居，平时特别喜欢画画，从报纸上看到报道后，萌发了考美术学院的想法；一个爱好唱歌的同学，要报考音乐学院学唱歌；“一个经常和我一起拍戏的朋友，想跟我一起去上学，我鼓励她明年也试试！”

21日晚上，在和家人吃过团圆饭后，杜松叶踏上了赴京求学之路，并于昨日清晨到达北京电影学院。“从北京西站到北京电影学院，乘坐公交车分段计费只要3元，棒棒哒！”杜松叶在微信朋友圈里发了一条消息，还录了一段小视频给大家报平安。

昨日下午，杜松叶已办好入学的各项手续并开始上课，接下来，她要进行为期一年的专业课学习，包括声乐、台词、形体、表演等多项内容。“学校考虑到我年龄偏大，允许我有事随时可以请假，但是我会尽量做到不缺课。”杜松叶说，家人特别支持她的“追梦之旅”，丈夫、儿子和儿媳妇主动承担了照顾家庭的责任，等待她学成归来。

报考北京电影学院的杜松叶，在面试时是如何打动考官的？她从不懂表演到现在的“眼泪说来就来，感情酝酿时刻‘在线’”，是怎么做到的？相信您一定很好奇。其实，18日记者在采访时，曾邀请她重现了面试当天3段不同场景的表演，一起来欣赏这位北京电影学院目前年龄最大学生的风采。（洛阳晚报记者 李岚）