洛阳市妇联十三届五次 执委（扩大）会议召开

昨日，市妇联十三届五次执委(扩大)会议召开。

昨日，市妇联十三届五次执委(扩大)会议召开。

会议强调，全市妇联组织要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握正确的政治方向。要围绕中心、服务大局，团结带领广大妇女建功新时代、彰显新作为。要牢固树立以人民为中心的理念，实现好维护好发展好妇女根本利益。要坚持强“三性”去“四化”，以更加务实的举措推进妇联改革。要坚持全面从严治党不放松，驰而不息加强妇联组织党的建设。

会议审议通过了市妇联十三届常委会工作报告、市妇联十三届五次执委会关于工作报告的决议，增补、替补了市妇联十三届执委会委员、常委。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 杨珂）