2017年度“最美洛阳人”十佳人物颁奖典礼举行

凡人善举，彰显榜样的力量。昨晚，由市委宣传部、市文明办主办，洛阳广播电视台承办的2017年度“最美洛阳人”十佳人物颁奖典礼举行，获奖人物的感人事迹震撼现场观众的心灵。

“最美洛阳人”十佳人物颁奖典礼现场

核心提示

凡人善举，彰显榜样的力量。昨晚，由市委宣传部、市文明办主办，洛阳广播电视台承办的2017年度“最美洛阳人”十佳人物颁奖典礼举行，获奖人物的感人事迹震撼现场观众的心灵。

为积极培育和践行社会主义核心价值观，集聚洛阳经济社会发展正能量，市委宣传部去年继续开展“最美洛阳人”大型集中宣传活动，宣传报道了全市各行各业的先进基层典型100余人，最终评选出“最美洛阳人”十佳人物。

这些“最美洛阳人”有多美？咱们一起重温他们的事迹。

●于书法(吉利区河阳街道河阳新村社区党总支书记)

本可安享晚年的他，怀着对党的无限忠诚和对事业的执着追求，带领社区党组织，把河阳新村社区从一个人口基数大、特殊群体多、管理难度高的大型企业社区，建设成为一个制度完善、管理有序、功能齐全、服务到位的高标准社区。

●纪武须(高新区辛店街道办事处马赵营村村民)

2000年，69岁的纪武须发现，从马赵营村到洛宜路的村道上常出现石子、垃圾，影响村容村貌和交通安全。从此，纪武须主动承担起打扫1500余米道路的任务，风雨无阻、从未间断，彰显了共产党员的光荣本色。

●刘新安(中信重工机械股份有限公司数控一车间镗铣床班大班长)

他扎根生产一线31年，凭借勤奋努力和创新精神，完成了从啥都不懂的学徒工到掌握世界领先技术大工匠的人生飞跃，实现了在铁疙瘩上“绣花”，先后荣获“全国劳动模范”“全国五一劳动奖章”“全国重型机械行业高技能优秀工人”“河南省技术能手”等称号。

●田战通(孟津县人民医院骨科主治医师)

自1976年从医至今，田战通每年拿出一半工资资助贫困人群。他帮助的对象有家庭困难交不起学费的大学生、高中生，因病致贫的农民、城市居民，在部队时的战友，失去父母的孤儿等，捐款总额超过20万元。

●乔文娟(河南柴油机集团退休职工)

40多年来，她急战士之所急，想战士之所想，创办全国第一个战士心理咨询辅导站和中国拥军网，成立中国拥军网心连心艺术团和洛阳市乔文娟拥军优属服务中心，坚持义务为解放军官兵、家属排忧解难，被广大解放军官兵称为“兵妈妈”。

●余玛丽(解放军外国语学院英语专业退休教授)

1960年，余玛丽来到解放军外语学院，填补了该校外语教学空白。2007年，已经84岁高龄的余玛丽积极响应国家“春蕾”计划，此后10年间陆续资助102名失学女童。她还与亲友援建了13所希望小学，资助了50名贫困女大学生，创立了“余玛丽助学金”。2016年3月，93岁的余玛丽与相关机构签订协议，待她去世后把遗体捐出用于医学研究。

●张宏波(洛阳市文明办综合科科长)

2015年，他主动请缨到宜阳县香鹿山镇龙王村担任驻村第一书记。驻村期间，他引进两家企业到村建厂，成立农民合作社，统筹资金70万元建设标准化养牛场，新建100千瓦光伏发电项目，协调3家企业带动贫困户脱贫，争取到440多万元资金硬化道路、修建防洪渠、安装路灯、打水井、建少年活动中心，并资助8名贫困大学生、3名孤儿，救助贫困人员147人，使龙王村两年顺利摘掉了贫困帽子。

●刘珍(洛龙区李楼镇三官庙村村民)

2004年、2010年，她先后从福利院领回党国勇、党儿娜两名孤残儿童。在她的精心照顾下，双脚马蹄内翻的党国勇学会了走路，生活不能自理的党儿娜学会了穿衣吃饭。受她影响，三官庙村相继有17户村民领养了32名孤残儿童。

●刘现京(洛阳市建设工程安全监督站站长、市住建委扬尘治理办公室副主任)

他牵头开发建成了建筑工地数字化电子监督管理平台、监督管理办公平台、起重设备监控系统等电子化管理系统，实现了建筑工地安全文明施工管理水平质的飞跃，并在全市规模以上建筑工地建设了扬尘监测和远程视频监控工作平台。在大气环境污染攻坚战关键阶段，他带病坚持工作在第一线，带队“零点夜查”，守卫“洛阳蓝”。

●孙克会(汝阳县王坪乡孤石小学教师)

在妻子长年患病、家庭负债累累的情况下，他任劳任怨，积极投身教育事业。从教40多年来，只有单腿的孙克会，创造了“没有缺过一次课，没有让一个学生辍学，没有让一个孩子走上邪路”的纪录，教过的学生中有700多人走出了大山，其中40多人考上了大学和研究生。（洛阳晚报记者 智慧/文 张怡熙/图）