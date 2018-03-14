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2017年度“最美洛阳人”十佳人物揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 09:23

　　2017年度“最美洛阳人”十佳人物，从左到右依次为：刘现京、田战通、刘新安、纪武须、于书法、余玛丽、乔文娟、张宏波、刘珍、孙克会 记者 常世峰 摄

　　致敬榜样，传递温暖。昨晚，由市委宣传部、市文明办主办，洛阳广播电视台承办的2017年度“最美洛阳人”十佳人物颁奖典礼举行，获奖人物的感人故事震撼了观众的心灵。

　　2017年度“最美洛阳人”十佳人物分别是：12年如一日，带领社区党员干部把一个有名的“老大难”万人社区，打造成“全国文明和谐示范社区”的吉利区河阳街道河阳新村社区党总支书记于书法；退休后义务打扫村道十几年的高新区辛店街道马赵营村村民纪武须；30多年如一日扎根生产一线，从学徒到掌握世界领先技术的中信重工机械股份有限公司员工刘新安；秉持救死扶伤、扶危济困理念，拿出一半工资资助贫困人群的孟津县人民医院医生田战通；义务为解放军官兵及家属排忧解难，被广大解放军官兵称为“兵妈妈”的河南柴油机集团退休职工乔文娟；放弃国外优越条件和丈夫一起投身到祖国建设之中，并资助上百名失学女童的原解放军外国语学院退休教授余玛丽；主动请缨担任驻村第一书记，使宜阳县香鹿山镇龙王村两年顺利摘掉贫困帽子的洛阳市文明办综合科科长张宏波；含辛茹苦10多年，将孤残儿童培养长大的洛龙区李楼镇三官庙村村民刘珍；带病坚守在防治污染第一线的洛阳市建设工程安全监督站站长、市住建委扬尘治理办公室副主任刘现京；克服身体残疾不便，架着双拐坚守乡村教师岗位的汝阳县王坪乡孤石小学教师孙克会。

　　正是这些朴实无华的善行义举，汇成了这座城市最美丽的一道风景线和最动听的洛阳好声音。颁奖典礼现场，他们的故事再一次被提起，在座的观众无不被他们崇高的精神所打动。

　　为积极培育和践行社会主义核心价值观，集聚洛阳经济社会发展正能量，近年，我市连续开展“最美洛阳人”大型集中宣传活动，在全市树起了学好人做好事的文明之风，进一步提升了我市的文明程度和城市品位。

　　市领导杨炳旭、陈卫平、魏险峰、于建庄等参加颁奖典礼。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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