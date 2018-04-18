洛阳充分用好省投洽会、牡丹文化节平台 积极融入“一带一路”

客商、项目、考察，成为四月洛阳的高频词，其核心正在于开放。借助第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会、第36届中国洛阳牡丹文化节举办机遇，我市以包容开放、海纳百川的姿态，积极开展招商邀商活动，一批客商来洛投资考察，一批招商引资项目正式签约，一批开放型项目即将落地。

客商、项目、考察，成为四月洛阳的高频词，其核心正在于开放。借助第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会、第36届中国洛阳牡丹文化节举办机遇，我市以包容开放、海纳百川的姿态，积极开展招商邀商活动，一批客商来洛投资考察，一批招商引资项目正式签约，一批开放型项目即将落地。

地处中原，站位全局，近年洛阳牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，以实际行动响应“一带一路”倡议。开放永无止境，新的开放促进新的发展。洛阳，正昂首阔步站上开放型经济发展的新起点。

开放洛阳魅力增

最近几日，河南自贸区洛阳片区管委会副主任祖良军的手机中多了一个微信群。群里不仅包括自贸区洛阳片区的工作人员，还有戴尔、施耐德电气、如新等企业的相关负责人。

谈起建群的起因，还要从第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会(下称省投洽会)说起。17日至19日，省投洽会在郑州举办，政企名流、中外客商云集，正是洽谈合作的好时机。“我们前期积极进行对接，针对有意向的客商，由专人重点跟进，力邀客商在会议期间来洛阳多走走、多看看。”市商务局相关负责人介绍。

在此契机下，中国外商投资企业协会人士一行18日专程来到自贸区洛阳片区考察。该协会主要由在中国境内的外商投资企业，以及香港、澳门、台湾同胞和海外侨胞投资企业组成。为了进一步寻求合作机遇，考察结束之时，祖良军专门组建微信群。“有些企业对洛阳很感兴趣，接下来我们还会找时间去企业考察。”

开放的洛阳更具关注度，来洛阳考察，成为不少参加省投洽会客商的共同选择。

自创区、自贸区、“中国制造2025”试点示范城市群等机遇纷纷惠及洛阳，这在今年省投洽会期间又一次得到了具体体现。今年我市首次成为省投洽会分会场，不少知名企业和商协会慕名前来洛阳考察并出席洛阳分会场活动，我市共接待1496名客商，其中从省投洽会主场转移来洛团组约20个100余人。

这些商协会包括中国外商投资企业协会、广东制造业协会、中国轻工工艺品进出口商会、澳门工商联会等；知名企业则有京东集团、雪松控股集团、月星集团、万豪酒店集团、中铁建集团、铜锣湾集团、星巴克集团等。它们分别对接了云计算及物流项目、特色小镇项目、月星环球港综合体项目、万豪酒店项目、老城旅游开发项目、商业综合体项目、餐饮项目等。

引进项目成色足

36个项目，投资总额651.1亿元，这是17日、18日我市利用本届牡丹文化节平台集中进行项目签约的成绩单。细细分析，36个项目平均投资额达到18.1亿元；投资额超10亿元以上项目22个，占签约项目总数的61.1%，显示出我市招大引强的强劲势头，而其背后的意义更令人振奋。

华耀城控股集团来了，投资100亿元建设华耀城商贸物流项目；格力电器来了，分别投资20亿建设格力中央空调生产项目和智能装备产业园项目等重点项目；国家开发银行河南省分行与我市签订全面战略合作协议，为我市提供综合性金融支持……

行业龙头、金融机构纷纷选择来洛布局，投资项目涉及高端装备制造、新材料、生物医药、文化旅游产业等。对我市而言，这些项目将加快产业结构调整和经济转型升级步伐，为高质量发展注入新的活力。对于投资者而言，开放的洛阳呈现出独特的投资优势，他们用资金为洛阳未来发展投了信任票。

值得一提的是，今年我市突出“一带一路”因素，举办新时代“一带一路”城市产融合作论坛，邀请专家、学者畅谈对洛阳加快融入“一带一路”的意见和建议。

“从洛阳看，融入‘一带一路’既是国家发展的新要求，也是城市发展的新机遇，必须具备全球视角，着力发挥自身优势。”“在‘一带一路’建设中，洛阳应充分依托国家重大发展战略和地区性发展战略，精准制定区域政策，开辟洛阳发展新路径。”“更加开放的城市和企业的品牌化、国际化是推进‘一带一路’建设的双引擎。”……一条条真知灼见，进一步强化了洛阳“一带一路”主要节点城市的使命意识，激励洛阳进一步构建开放型经济发展新格局。

开放格局再提升

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”在不久前举办的博鳌亚洲论坛上，中国提出一系列新的改革开放重大举措，向世界宣示了新时代中国坚定不移深化改革、扩大开放的坚定意志和坚强决心。

对外开放，内陆也是高地。如何让洛阳这个内陆城市更具开放优势？从全局谋划一域，以一域服务全局，洛阳作为古丝绸之路东方起点、“一带一路”主要节点城市、中原城市群副中心城市，承东启西，开放发展独具区位优势。

我市围绕“9+2”工作布局，提出构建现代开放体系，并明确了“自贸区建设、综保区申建、完善一类航空口岸功能、加快铁路口岸开放、建设跨境电子商务综合试验区、围绕‘565’产业精准招商、发展城市会展经济”7个重大专项建设任务，共安排任务类项目16个，投资类项目25个、总投资172.41亿元，招商类项目242个、总投资2237.58亿元。

自贸区洛阳片区成功申建、我市首个跨境电商通关平台建成运营、综保区申建有序推进、洛阳航空口岸扩大开放列入国家口岸发展规划、洛阳至中亚货运班列开通、洛阳与乌兹别克斯坦布哈拉市缔结友好城市……近年，我市对外开放的深度和广度不断拓展，实现了从贸易到投资、从货物贸易到服务贸易领域不断拓展，全方位、多层次、宽领域的对外开放发展格局基本形成。

春潮拍岸千帆进，逐浪前行海天阔。今年是改革开放四十周年，天时、地利、人和兼具的洛阳，将以更加精准、有力、创新的举措，破除深层次体制机制弊端，进一步释放开放引擎的澎湃动力，驱动经济大船在“高质量发展”的航道上破浪前行。（洛阳日报记者 孙小蕊）