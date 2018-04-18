倾听世界古都论坛的声音

湿地被誉为“地球之肾”，其生态调节功能巨大。博物馆作为人类记忆的容器，保存历史文物，记录文明发展，激发文化创新，与自然生态中湿地的作用异曲同工。推动博物馆建设，恰似强健“古都之肾”，对塑造富于魅力的城市品质意义重大。——中国文物报社社长李耀申

各国专家学者相聚洛阳 记者 常世峰 摄

湿地被誉为“地球之肾”，其生态调节功能巨大。博物馆作为人类记忆的容器，保存历史文物，记录文明发展，激发文化创新，与自然生态中湿地的作用异曲同工。推动博物馆建设，恰似强健“古都之肾”，对塑造富于魅力的城市品质意义重大。

——中国文物报社社长李耀申

没有围墙、不收门票的西湖已经成为杭州的公众会客厅，杭州市民、中外游客都是直接受益者。这不仅体现了对公众文化权利的尊重，也为杭州赢得广泛赞誉。杭州注重城市发展的大算盘，将景区变为城市产业链中的一粒纽扣，提出“西湖模式”的景区经营新理念，走出了一条文化旅游与城市共融发展的可持续发展之路。

——杭州市园林文物局副局长卓君

遗址公园建设要走出以下传统误区：以为在遗址所在区建设一个公园；以为建筑基址就是遗址的全部文化价值所在，忽视遗址整体格局，尤其是建筑基址之间的空间对遗址区的文化价值；以为建筑遗址的保护展示就是全部遗址文化信息的开发利用；以为渲染夸张象征性的艺术雕塑等氛围营造可以有助于遗址文化解读。

——西安市政府参事郑育林

孩子是国家的未来，让更多的孩子和家长走进博物馆了解文化遗产，对博物馆的未来非常重要，对整个国家的未来也非常重要。

——美国博物馆联盟中国项目高级顾问帕特夏丽·凯恩·罗德瓦尔德

讲好文物故事是让文物活起来的关键。大多数博物馆的文物标签非常简洁，观众甚至看不懂这些简短的描述，这与长期以来文物工作“重保护、轻利用，重学术研究、轻文化传播”有很大关系。

——复旦大学文物与博物馆学系主任陆建松

如今的博物馆既是一个文化数据库，收藏很多历史文化资料，也是一个重塑历史的剧院，将文明发展历程展示于公众面前，还是一个媒介，架起过去的文化和当代的公众之间沟通对话的桥梁。

——国际博物馆协会孟加拉国国家委员会主席汉吉尔·侯赛

博物馆看起来非常安静，却是一个让人沉思的地方，它像一只游荡在湖面上的天鹅，看似非常平静，却在水面下不断滑水。

——新加坡亚洲文明博物馆策展人简舒怡（洛阳日报记者 白云飞 朱艳艳 整理）