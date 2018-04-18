洛阳博物馆里的有声传递者

记者从洛阳博物馆了解到，截至去年年底，市博物馆志愿者共向60万人次提供了免费讲解服务。如果说博物馆是我市的文化名片，那么这些志愿者就是这张名片的有声传递者。在志愿者奉献背后，有着怎样的故事？20日，《洛阳晚报》记者采访了几名志愿者。

核心提示

一座馆一座城，有人说看一座城市的深度和厚度、古朴和繁华，就要去它的博物馆看看。

记者从洛阳博物馆了解到，截至去年年底，市博物馆志愿者共向60万人次提供了免费讲解服务。如果说博物馆是我市的文化名片，那么这些志愿者就是这张名片的有声传递者。

在志愿者奉献背后，有着怎样的故事？20日，《洛阳晚报》记者采访了几名志愿者。

丁燕秋

收获比付出多，“我想在博物馆优雅地老去”

-姓名：丁燕秋

-年龄：54岁

-职业：市直机关工作人员

谈起为啥会成为洛阳博物馆的一名志愿讲解员，丁燕秋说是因为热爱。

丁燕秋是湖南人，已在洛阳生活了几十年。一直对历史文化感兴趣的她，来到洛阳之后就被这座城市厚重的历史文化深深吸引。2012年，她从《洛阳晚报》上看到了博物馆招募志愿者的消息，毫不犹豫地报了名，并通过了层层选拔。

“别人看我们都觉得志愿者是个奉献的工作，觉得我们傻，付出的多得到的少，其实完全相反。”丁燕秋说，她觉得在这些年里，与做志愿者的收获相比，付出简直不值一提。在做志愿者之后，她不仅能为来洛游玩的亲友当导游，还能在看到宜人路、通济街、宇文恺街等路名时，立刻想起与之相关的历史文化故事，“那种感觉太微妙了，也让我越来越深爱这座城市”。

临近退休的她说，在退休后，她会把更多时间投入志愿者工作，直到哪天走不动、讲不动了，“我想在博物馆优雅地老去”。

孙颂

刚当志愿者时，她每天对着花草“讲解”一小时

-姓名：孙颂

-年龄：47岁

-职业：市直机关工作人员

孙颂是博物馆第一批讲解志愿者，现在除了讲解服务，还负责新志愿者的培训工作。今年是她做志愿者第七年，她说这份儿工作让她找到了生活更多的可能性。

孙颂告诉记者，她刚开始做志愿者时，为了让相关的历史文化知识尽快烂熟于心，同时练习自己的语言表达能力，每天上班前，她都会到公园对着花草练习讲解内容一小时，“把它们当作游客”；每天睡觉前，都要在脑海中回放一遍当天的学习内容，如果哪里卡了壳，就起来再背一遍。

“当时儿子正在上初中，我每天就和他一起学习，有时他睡着了我还在学。家长是孩子最好的老师，可能他也受到了感染，觉得妈妈都那么用功，自己自然也要努力。”孙颂说，她的儿子慢慢地养成了自觉学习的好习惯，受益于这个习惯，现在他已经是兰州大学的一名学生了。

“作为志愿者，我为城市文化而自信；作为母亲，我同样自豪。”孙颂说。

林青

考了三次，当狱警的她才成为志愿者

-姓名：林青

-年龄：50岁

-职业：豫西监狱狱警

“我叫林青，只比林青霞少了个‘霞’字。”狱警林青一上来就笑着这样介绍自己。

林青是福建人，和丁燕秋一样，在洛阳生活多年后渐渐爱上了这座古都并开始寻找能够进一步了解它的机会，直到得知博物馆招募志愿者的消息。“志愿者可不是人人都能当的，我考了三次才考上！”林青笑着说，她之前认为博物馆志愿者就像导游，所以在志愿者面试试讲环节，她把自己道听途说来的一些野史一箩筐地往外倒，“后来我才知道博物馆讲解员应该是历史的传播者，说出的每一句话都要经得起考究，我这才在第三次考试时通过了志愿者选拨”。

虽然没有酬劳，还要投入不少精力和时间，但林青说，这份工作让她很快乐，也从不觉得辛苦，“我和不少游客最后都成了朋友，能为传播洛阳文化出一份儿力，我满足得很！”

刘惠敏

喜欢读书看报，67岁的她当志愿者6年了

-姓名：刘惠敏

-年龄：67岁

-职业：退休工人

洛阳博物馆志愿者专委会主任王萍说，截至目前，博物馆共有200名志愿者，其中年龄最大的71岁，最小的8岁，刘惠敏老人算得上年龄比较大的。

虽然今年67岁了，但这并不影响刘惠敏对志愿者工作的热情，她在每周四、周五、周日的固定时间都会换乘公交车到博物馆提供志愿服务。

“我不会打牌，不喜欢跟人在楼下聊天，也不喜欢跳广场舞，从年轻时就一直喜欢读书看报，所以这份儿工作我很珍惜。”老人说，她2012年得知博物馆招募志愿者的消息后，没有信心报名，觉得自己岁数大、外形条件不出众，但老伴儿一直鼓励她试一试，这一试，她竟当上了志愿者。

6年来，不少人当面说刘惠敏真傻，岁数这么大了不在家享福，每周这么折腾来当志愿者还没有酬劳，刘惠敏听了总会告诉对方，内心的充实自己知道就已足够。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）