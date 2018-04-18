洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

搭桥梁 讲故事 重互动——聚焦“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”分论坛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 09:02

　　与会人员参观洛阳博物馆 记者 曾宪平 摄

　　世界古都论坛会场 记者 常世峰 摄

　　博物馆浓缩着历史文化，是跨越时空的情感纽带，世界各地都致力于建设博物馆。本次世界古都论坛设置了“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”分论坛，国内外专家围绕这一主题进行探讨，为我市打造“博物馆之都”提供参考。

　　融入大众搭建桥梁

　　“博物馆不能只是一座孤岛，而要触及社会大众，融入大众的生活，成为传播和更新文化的传播者。”新加坡亚洲文明博物馆策展人简舒怡说，公众除了参观，还应该在博物馆接受教育。

　　吴哥窟区域保护管理局国家文化及博物馆部负责人乾得罗德认为，博物馆应是为社会发展服务的公益组织，通过对馆藏文物的研究、沟通、展览，使之成为追求艺术的工作坊、公众接受教育的课堂。

　　博物馆也可以成为国家与国家、城市与城市间友谊的桥梁。例如，柬埔寨吴哥窟有一些博物馆就是在邻国或友国帮助下建立的，不仅展示了这些国家的展品，也展示了国家之间的合作。

　　讲好故事启迪智慧

　　一个博物院就是一所大学校，如何让文物活起来，发挥文物的见证历史、启迪后人的作用，是个重要课题。

　　复旦大学文物与博物馆学系主任陆建松认为，讲好文物故事是关键。他建议博物馆深入挖掘文物背后的历史文化，做好历史文物故事的编剧工作，把学术的东西通俗化，把理性的东西感性化，把知识的东西通俗化，建立起观众和文物的联系。

　　创新文物传播的方式，也是讲好文物故事的重点。博物馆要善用展览、视频、网络等方式，使文物传播更具趣味性，进而更易为公众接受。

　　双向互动彰显价值

　　“博物馆可以成为一个很好的文物保护实验室。”国际博物馆协会丹麦委员会主席克里斯蒂娜·斯特拉克说，丹麦、意大利、中国都尝试将博物馆的保护实验室向公众开放，让公众直接参与到文物工作中，也便于更好的感知文物的材料、气味及给它的价值和重要性。

　　新加坡亚洲文明博物馆会根据不同的群体，分类发力，通过与社区建立联系，有针对性地开展互动项目，让公众参与到博物馆的研究、保护和展览等活动中。

　　美国博物馆联盟中国项目高级顾问帕特夏丽·凯恩·罗德瓦尔德建议，在博物馆开设家庭学习区域，针对不同年龄段的孩子开展活动，让孩子们在创造性的玩耍互动中了解文物。

　　民族的，就是世界的。洛阳博物馆馆长谢虎军认为，应梳理整合资源，通过不同形式的交流展览项目，加强国际和地区间合作交流，实现多维度的文化交流。（洛阳日报记者 朱艳艳）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 清清黄河水 注入洛阳邙山渠
  • 一季度洛阳经济实现“开门红” 全市GD...
  • 世界古都论坛发布《洛阳宣言》
  • 洛阳特大轴承建功特大舰船
  • 洛阳站启用新自动取票处 取票不用再过...
  • 外国游客来洛画牡丹引路人惊叹
  • 洛阳国家大学科技园二期项目预计7月交...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 研...
  • “牡丹13号”近期将在洛阳地铁1号线“...
  • “洛阳玻璃”再创浮法玻璃世界最薄纪录
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    外国游客来洛画牡丹引...
    守住根 传承魂 惠及民...
    世界古都论坛专家：找...
    清清黄河水 注入洛阳邙...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605