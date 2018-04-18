搭桥梁 讲故事 重互动——聚焦“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”分论坛

博物馆浓缩着历史文化，是跨越时空的情感纽带，世界各地都致力于建设博物馆。本次世界古都论坛设置了“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”分论坛，国内外专家围绕这一主题进行探讨，为我市打造“博物馆之都”提供参考。

与会人员参观洛阳博物馆 记者 曾宪平 摄

世界古都论坛会场 记者 常世峰 摄

博物馆浓缩着历史文化，是跨越时空的情感纽带，世界各地都致力于建设博物馆。本次世界古都论坛设置了“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”分论坛，国内外专家围绕这一主题进行探讨，为我市打造“博物馆之都”提供参考。

融入大众搭建桥梁

“博物馆不能只是一座孤岛，而要触及社会大众，融入大众的生活，成为传播和更新文化的传播者。”新加坡亚洲文明博物馆策展人简舒怡说，公众除了参观，还应该在博物馆接受教育。

吴哥窟区域保护管理局国家文化及博物馆部负责人乾得罗德认为，博物馆应是为社会发展服务的公益组织，通过对馆藏文物的研究、沟通、展览，使之成为追求艺术的工作坊、公众接受教育的课堂。

博物馆也可以成为国家与国家、城市与城市间友谊的桥梁。例如，柬埔寨吴哥窟有一些博物馆就是在邻国或友国帮助下建立的，不仅展示了这些国家的展品，也展示了国家之间的合作。

讲好故事启迪智慧

一个博物院就是一所大学校，如何让文物活起来，发挥文物的见证历史、启迪后人的作用，是个重要课题。

复旦大学文物与博物馆学系主任陆建松认为，讲好文物故事是关键。他建议博物馆深入挖掘文物背后的历史文化，做好历史文物故事的编剧工作，把学术的东西通俗化，把理性的东西感性化，把知识的东西通俗化，建立起观众和文物的联系。

创新文物传播的方式，也是讲好文物故事的重点。博物馆要善用展览、视频、网络等方式，使文物传播更具趣味性，进而更易为公众接受。

双向互动彰显价值

“博物馆可以成为一个很好的文物保护实验室。”国际博物馆协会丹麦委员会主席克里斯蒂娜·斯特拉克说，丹麦、意大利、中国都尝试将博物馆的保护实验室向公众开放，让公众直接参与到文物工作中，也便于更好的感知文物的材料、气味及给它的价值和重要性。

新加坡亚洲文明博物馆会根据不同的群体，分类发力，通过与社区建立联系，有针对性地开展互动项目，让公众参与到博物馆的研究、保护和展览等活动中。

美国博物馆联盟中国项目高级顾问帕特夏丽·凯恩·罗德瓦尔德建议，在博物馆开设家庭学习区域，针对不同年龄段的孩子开展活动，让孩子们在创造性的玩耍互动中了解文物。

民族的，就是世界的。洛阳博物馆馆长谢虎军认为，应梳理整合资源，通过不同形式的交流展览项目，加强国际和地区间合作交流，实现多维度的文化交流。（洛阳日报记者 朱艳艳）