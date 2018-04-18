唤醒乡村“沉睡的资源”（河洛谈）

最近，嵩县黄庄乡三合村青年党员冯亚珂返乡创业、带富乡邻的事迹广为人知。两年前，冯亚珂毅然离开城市，回到生养自己的大山，从修建家庭宾馆开始，吸引一个个写生团队纷至沓来，使得“写生经济”在这个贫困山村萌芽。一年间，村里的家庭宾馆从1家增至22家，建设了写生亭、展示墙，修复了老井、旧宅、豆腐坊等景观，“伏牛山写生基地”声名鹊起，“原生态的手绘小镇”带动乡亲们就业脱贫，催生了一批山村新业态。

最近，嵩县黄庄乡三合村青年党员冯亚珂返乡创业、带富乡邻的事迹广为人知。两年前，冯亚珂毅然离开城市，回到生养自己的大山，从修建家庭宾馆开始，吸引一个个写生团队纷至沓来，使得“写生经济”在这个贫困山村萌芽。一年间，村里的家庭宾馆从1家增至22家，建设了写生亭、展示墙，修复了老井、旧宅、豆腐坊等景观，“伏牛山写生基地”声名鹊起，“原生态的手绘小镇”带动乡亲们就业脱贫，催生了一批山村新业态。

“思路一转天地宽。”长期以来，山高沟深、偏远闭塞是三合村脱贫致富的“瓶颈”，但在学过绘画的冯亚珂看来，三合村正是各类“写生大军”描绘自然和乡愁的好所在，“屋后的山峦、门前的河流、墙根的老汉，每一个场景都恰如其分地成为一幅无需修饰的画作”，找准三合村独特的写生价值，无需大量投资、过分雕琢，只需一个落脚的地方，大家便会欣然而至。事实正如冯亚珂预期的那样，过去三合村脱贫致富的“瓶颈”，变成如今乡村振兴的“杠杆”。

广袤的乡土，如何激活发展基因，真正走向共同富裕？从根本上说，要靠思维方式的转变，去唤醒乡村“沉睡的资源”。如果思维方式还是停留在养几只羊、羊还不知道能否卖出去的老路上，那么这个村的发展变化就会很慢，但思路一变，跳出自然条件限制，从独特的资源禀赋找到真正具有内生动力的发展方式，几年过后这个村就可能大不一样了。今年全国两会期间，习近平总书记为内蒙古发展把脉，强调“不能只盯着羊煤土气”，就是这个道理，“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机”。

唤醒乡村“沉睡的资源”，不是什么神秘的话题，也不是什么完不成的任务。问题是，实施乡村振兴战略是一篇大文章，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量，当任务已经“过河”，我们的思维与行动不能仍在“此岸”踏步。在“不搞一刀切，不搞统一模式，不搞层层加码”的总体要求下，极其需要我们不断突破自己的思维局限，避免“新办法不会用，老办法不管用，硬办法不敢用，软办法不顶用”，在“特”上下功夫、在“准”上做文章、在“精”上求突破，走出一条创新发展的新路子来。

“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”以思维方式转变带动发展方式转变，“沉睡的资源”一定能在乡村焕发新活力。（张庆旭）