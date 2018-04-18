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守住根 传承魂 惠及民——聚焦“古都文化遗产的保护利用与国际合作”分论坛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 08:52

　　世界文化遗产龙门石窟(资料图片)

　　文化遗产是不可再生的文化资源，是传承优秀传统文化的历史根脉。如何更好保护利用古都文化遗产，守住古都的“根”与“魂”？

　　20日至21日举行的世界古都论坛设置了“古都文化遗产的保护利用与国际合作”分论坛进行专题研讨。国内外专家学者齐聚一堂，分享成果，交流经验，畅所欲言。

　　加强研究，坚定文化自信

　　古都，见证了文明的演进，承载着文化的精华。专家普遍认为，要从夯实文化遗产基础研究做起，坚定文化自信，凝聚社会共识。

　　作为享誉中外的文化城市，南京也通过举办南京历史文化名城博览会、海上丝绸之路国际馆长论坛等国际学术交流活动，深入开展文化遗产研究，持续提升在“一带一路”建设中的文化地位。

　　洛阳沿洛河分布着五大都城遗址，拥有世界文化遗产3项6处，全国重点文物保护单位43处。中国古都学会常务理事李久昌认为，关于洛阳古都的研究由来已久，在考古、宗教、建筑等领域取得了诸多成果。鉴于洛阳古都发展的复杂性，建议借鉴西安、杭州、北京经验，加强洛阳古都的综合性、系统性宏观考察和思辨分析，推出与洛阳古都历史比肩的学术著作和研究成果。

　　规划引领，创新保护理念

　　遗址保护与城市建设之间的矛盾，是所有古都必须直面的问题。研讨中，规划科学是最大的效益，成为大家的共识。

　　杭州《临安城遗址保护总体规划》历时多年打磨，对重要遗址、城市肌理、重点区域实施统一保护利用。特别是在旧城改造中，建筑高度、形式、体量、风格等均被严格限定。

　　近年，西安按照“规划一张蓝图、保护一把尺子”的要求，以最严格的标准和措施保护历史文化遗存，推动城市建设和遗产保护有序协调、交相辉映。西安市政府参事郑育林认为，遗址公园不是建在遗址上的主题公园，它的建设和管理必须以考古研究和遗产保护为基础，综合开展研究、保护、展示和利用。

　　以人为本，更好惠及群众

　　古都文化遗产保护既是一项文化工程，也是一项惠民工程。专家认为，以人为本是城市建设的终极目标，文化遗产传承要以人为核心，坚持贴近群众、贴近生活，做到见人见事见生活。

　　早在2011年西湖申遗成功后，当地就提出“六个不”原则，即“还湖于民”目标不改变、门票不涨价、博物馆不收费、土地不出让、文物不破坏、公共资源不侵占，让文化遗产更好惠及人民群众。

　　英国莱斯特大学副教授珍妮特·塞西莉亚·马斯汀认为，遗址公园和博物馆不光要打开大门，而且要主动作为，创新展览和活动，让更多人感受文化的魅力并从中受益。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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